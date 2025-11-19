Tatán Mejía sufrió un inesperado accidente mientras conducía

El reconocido presentador y motociclista profesional Tatán Mejía sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir, en compañía de su esposa Maleja Restrepo, el inesperado accidente que sufrió mientras conducía por las calles de Bogotá.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Tatán Mejía mientras conducía?

La encargada de compartir el momento con los internautas fue Maleja Restrepo, quien una vez pasó el accidente que su esposo había sufrido de manera inesperada mientras conducía, decidió dar detalles inesperados al respecto.

Esto fue lo que le pasó a Tatán Mejía durante un accidente al volante. (Foto Canal RCN).

De esta manera, la presentadora compartió un corto video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que enseñó en sus manos un pequeño pedazo de diente con el que procedió a explicar que a su esposo se le había roto una de sus muelas tras haber cogido un hueco en la carretera mientras conducía.

"Sebas se metió a un hueco y se le partió una muela. O sea, así estamos, ya ni huecos, pilas con los huecos. La vejez”, comentó Maleja Restrepo mientras se reía junto a Tatán por lo inesperado de la situación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Maleja y Tatán al inesperado accidente?

La publicación no tardó en generar cientos de comentarios, pues muchos seguidores se sorprendieron con lo ocurrido y le aconsejaron a Tatán revisarse la muela cuanto antes. Otros tomaron el momento con humor y también aprovecharon para quejarse de los huecos en las vías, diciendo que a cualquiera le podría pasar algo similar.

Tatán Mejía dio detalles del accidente que sufrió mientras iba manejando. (Foto Canal RCN).

“Uno ya no puede ni manejar tranquilo”. También hubo quienes se identificaron con lo ocurrido al asegurar que “esos huecos son una trampa” y que a cualquiera le podría pasar.

Lo cierto es que la situación no pasó a mayores y Tatán y Maleja Restrepo tomaron el momento con gran humor. Por lo pronto, el motociclista no ha mencionado si pudo solucionar la fractura de su diente o si aún continúa con la molestia generada por el accidente.