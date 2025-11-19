Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tatán Mejía sufrió un inesperado accidente mientras conducía

Tatán Mejía sorprendió a sus seguidores al contar que tuvo un inesperado accidente mientras conducía.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tatán Mejía reveló el susto que tuvo en plena vía y sorprendió a sus seguidores
Tatán Mejía contó el inesperado accidente que vivió mientras iba al volante. (Foto Canal RCN).

El reconocido presentador y motociclista profesional Tatán Mejía sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir, en compañía de su esposa Maleja Restrepo, el inesperado accidente que sufrió mientras conducía por las calles de Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió Tatán Mejía mientras conducía?

La encargada de compartir el momento con los internautas fue Maleja Restrepo, quien una vez pasó el accidente que su esposo había sufrido de manera inesperada mientras conducía, decidió dar detalles inesperados al respecto.

Así fue el incidente que Tatán Mejía enfrentó durante un viaje en carretera
Esto fue lo que le pasó a Tatán Mejía durante un accidente al volante. (Foto Canal RCN).

De esta manera, la presentadora compartió un corto video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que enseñó en sus manos un pequeño pedazo de diente con el que procedió a explicar que a su esposo se le había roto una de sus muelas tras haber cogido un hueco en la carretera mientras conducía.

Artículos relacionados

"Sebas se metió a un hueco y se le partió una muela. O sea, así estamos, ya ni huecos, pilas con los huecos. La vejez”, comentó Maleja Restrepo mientras se reía junto a Tatán por lo inesperado de la situación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Maleja y Tatán al inesperado accidente?

La publicación no tardó en generar cientos de comentarios, pues muchos seguidores se sorprendieron con lo ocurrido y le aconsejaron a Tatán revisarse la muela cuanto antes. Otros tomaron el momento con humor y también aprovecharon para quejarse de los huecos en las vías, diciendo que a cualquiera le podría pasar algo similar.

Así ocurrió el accidente que sorprendió a Tatán Mejía en plena vía
Tatán Mejía dio detalles del accidente que sufrió mientras iba manejando. (Foto Canal RCN).

“Uno ya no puede ni manejar tranquilo”. También hubo quienes se identificaron con lo ocurrido al asegurar que “esos huecos son una trampa” y que a cualquiera le podría pasar.

Artículos relacionados

Lo cierto es que la situación no pasó a mayores y Tatán y Maleja Restrepo tomaron el momento con gran humor. Por lo pronto, el motociclista no ha mencionado si pudo solucionar la fractura de su diente o si aún continúa con la molestia generada por el accidente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche histórica al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli en Buenos Aires, momento que la llevó al llanto por la emoción.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?