Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara reaparece en redes tras dar a luz a su primera hija: esto dijo

Paola Jara no dejó pasar muchas horas para reaparecer en redes luego de dar a luz y reacciona al convertirse en madre primeriza.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara reaparece tras dar a luz
Paola Jara reacciona tras el nacimiento de su hija. (AFP / Jason Koerner - Freepik)

En la tarde de este miércoles 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien se convierte en la primera heredera de la cantante y la quinta primogénita de su esposo.

Artículos relacionados

¿Cómo anunciaron el nacimiento de su hija Paola Jara y Jessi Uribe?

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Jessi Uribe compartió un carrusel de cuatro fotos para anunciarle a sus seguidores que su esposa ya dio a luz a su hija, Emilia.

En la primera foto, Paola Jara está acostada en la camilla en donde habría traído el mundo a su pequeña y sobre su regazo está la bebé, aunque no se le ve su carita, se le alcanza a ver parte de su frente.

Artículos relacionados

En la segunda foto están los dos cantantes, mientras Uribe sostiene a su esposa y en la tercera foto vuelve a salir Emilia, a quien solo se le ve su manita mientras su papá le da un piquito en la frente a su mami, quien la sostiene con mucho amor.

Paola Jara reacciona luego del nacimiento de Emilia
Paola Jara reapareció luego del nacimiento de su hija (AFP / Gladys Vega - Foto: Canal RCN

Por último, Jessi reveló el primer outfit que está usando su pequeña, pues dejó ver la ropita de Emilia sobre su camilla.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jessi Uribe al revelar el nacimiento de Emilia?

En la publicación que hizo Jessi Uribe la cual etiquetó a Paola Jara, el cantante reveló con orgullo que nació su hija y les agradeció a todos sus seguidores por haber estado tan pendientes de ellos durante estos meses, pues ya se sabía que se acercaba la fecha para que Emilia llegara y ellos ya estaban con toda la expectativa.

Además, el artista conmovió con el mensaje que escribió describiendo este conmovedor momento:

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad”.

Paola Jara tras el nacimiento de su hija
Paola Jara reacciona en redes tras el nacimiento de Emilia. (AFP / Jason Koerner)

¿Cuál fue la reacción de Paola Jara tras el nacimiento de su hija?

A través de una historia en Instagram, Paola Jara reapareció horas después del nacimiento de Emilia y compartió la publicación de Jessi, escribiendo:

“Nuestro regalo del cielo”

Con este mensaje, Paola se aviva la historia que ella contó sobre quedar embarazada, ya que en algún momento de su relación creyeron que no podrían ser padres, pero llegó el milagro y pudo concebir a su anhelada hija.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche histórica al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli en Buenos Aires, momento que la llevó al llanto por la emoción.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?