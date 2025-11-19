Paola Jara reaparece en redes tras dar a luz a su primera hija: esto dijo

En la tarde de este miércoles 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien se convierte en la primera heredera de la cantante y la quinta primogénita de su esposo.

¿Cómo anunciaron el nacimiento de su hija Paola Jara y Jessi Uribe?

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Jessi Uribe compartió un carrusel de cuatro fotos para anunciarle a sus seguidores que su esposa ya dio a luz a su hija, Emilia.

En la primera foto, Paola Jara está acostada en la camilla en donde habría traído el mundo a su pequeña y sobre su regazo está la bebé, aunque no se le ve su carita, se le alcanza a ver parte de su frente.

En la segunda foto están los dos cantantes, mientras Uribe sostiene a su esposa y en la tercera foto vuelve a salir Emilia, a quien solo se le ve su manita mientras su papá le da un piquito en la frente a su mami, quien la sostiene con mucho amor.

Paola Jara reapareció luego del nacimiento de su hija (AFP / Gladys Vega - Foto: Canal RCN

Por último, Jessi reveló el primer outfit que está usando su pequeña, pues dejó ver la ropita de Emilia sobre su camilla.

¿Qué dijo Jessi Uribe al revelar el nacimiento de Emilia?

En la publicación que hizo Jessi Uribe la cual etiquetó a Paola Jara, el cantante reveló con orgullo que nació su hija y les agradeció a todos sus seguidores por haber estado tan pendientes de ellos durante estos meses, pues ya se sabía que se acercaba la fecha para que Emilia llegara y ellos ya estaban con toda la expectativa.

Además, el artista conmovió con el mensaje que escribió describiendo este conmovedor momento:

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad”.

Paola Jara reacciona en redes tras el nacimiento de Emilia. (AFP / Jason Koerner)

¿Cuál fue la reacción de Paola Jara tras el nacimiento de su hija?

A través de una historia en Instagram, Paola Jara reapareció horas después del nacimiento de Emilia y compartió la publicación de Jessi, escribiendo:

“Nuestro regalo del cielo”

Con este mensaje, Paola se aviva la historia que ella contó sobre quedar embarazada, ya que en algún momento de su relación creyeron que no podrían ser padres, pero llegó el milagro y pudo concebir a su anhelada hija.