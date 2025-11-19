Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: estas son sus primeras fotos

Sobre las 2:40 de la tarde de este miércoles 19 de noviembre , Paola Jara y Jessi Uribe les dieron la noticia a todos sus seguidores sobre el nacimiento de su esperada hija, Emilia.

A través de una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram, los artistas publicaron cuatro fotos de este día tan anhelado, pues quisieron compartir con el mundo que el día de conocer a su hija por fin llegó.

¿Qué dijo Jessi Uribe al anunciar el nacimiento de su hija Emilia?

Fue Jessi Uribe quien hizo la publicación sobre el nacimiento de Emilia y etiquetó a su esposa Paola Jara, quien se le ve posando con su bebé sobre su regazo a los pocos minutos de haber dado a luz.

En el post que hizo el artista, escribió:

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad”.

Además, les agradeció a sus fans por haber estado tan pendientes de ellos durante estos meses y por estar a la expectativa de este gran día.

¿Cuáles fueron las cuatro fotos que publicaron Jessi Uribe y Paola Jara tras el nacimiento de Emilia?

Así anunciaron Paola Jara y Jessi Uribe el nacimiento de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

En la primera foto publicada en el carrusel de Jessi Uribe en colaboración con Paola Jara, salen los tres, Uribe con su rostro cerca al de su esposa y ella sosteniendo a Emilia sobre su regazo, justo sobre la camilla en donde habría dado a luz.

En la segunda foto está Jessi abrazando a Jara, quien está recargada sobre él; en la tercera imagen se ve una foto muy conmovedora, pues el artista le está dando un beso en la frente a su la madre de su hija, mientras ella está conectada a las máquinas para ser monitoreada y se le alcanza a ver una manito a Emilia.

Por último y para complementar este hermoso momento, los artistas revelaron cuál es el primer outfit que estaría usando la niña tras su nacimiento.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores y amigos de Paola Jara y Jessi Uribe tras el nacimiento de Emilia?

Inmediatamente los artistas hicieron públicas las primeras fotos junto a Emilia, le han llegado cientos de comentarios tanto de sus seguidores y de sus amigos, además de otras figuras mediáticas quienes los han felicitado por esta bendición.

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron las primeras fotos de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

Precisamente, en el caso de Paola Jara, quien se convierte en madre por primera vez, le han llegado mensajes de mucho amor y buenos deseos en esta etapa como madre primeriza.