Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: estas son sus primeras fotos

Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia. Estas son las primeras imágenes de la pequeña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe
Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe. (AFP / Frazer Harrison - Foto: Freepik)

Sobre las 2:40 de la tarde de este miércoles 19 de noviembre , Paola Jara y Jessi Uribe les dieron la noticia a todos sus seguidores sobre el nacimiento de su esperada hija, Emilia.

Artículos relacionados

A través de una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram, los artistas publicaron cuatro fotos de este día tan anhelado, pues quisieron compartir con el mundo que el día de conocer a su hija por fin llegó.

¿Qué dijo Jessi Uribe al anunciar el nacimiento de su hija Emilia?

Fue Jessi Uribe quien hizo la publicación sobre el nacimiento de Emilia y etiquetó a su esposa Paola Jara, quien se le ve posando con su bebé sobre su regazo a los pocos minutos de haber dado a luz.

Artículos relacionados

En el post que hizo el artista, escribió:

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad”.

Además, les agradeció a sus fans por haber estado tan pendientes de ellos durante estos meses y por estar a la expectativa de este gran día.

¿Cuáles fueron las cuatro fotos que publicaron Jessi Uribe y Paola Jara tras el nacimiento de Emilia?

Fotos del nacimiento de Emilia enternecen a los fans
Así anunciaron Paola Jara y Jessi Uribe el nacimiento de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

En la primera foto publicada en el carrusel de Jessi Uribe en colaboración con Paola Jara, salen los tres, Uribe con su rostro cerca al de su esposa y ella sosteniendo a Emilia sobre su regazo, justo sobre la camilla en donde habría dado a luz.

En la segunda foto está Jessi abrazando a Jara, quien está recargada sobre él; en la tercera imagen se ve una foto muy conmovedora, pues el artista le está dando un beso en la frente a su la madre de su hija, mientras ella está conectada a las máquinas para ser monitoreada y se le alcanza a ver una manito a Emilia.

Por último y para complementar este hermoso momento, los artistas revelaron cuál es el primer outfit que estaría usando la niña tras su nacimiento.

 

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores y amigos de Paola Jara y Jessi Uribe tras el nacimiento de Emilia?

Inmediatamente los artistas hicieron públicas las primeras fotos junto a Emilia, le han llegado cientos de comentarios tanto de sus seguidores y de sus amigos, además de otras figuras mediáticas quienes los han felicitado por esta bendición.

Emilia llegó: así celebraron Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron las primeras fotos de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

Precisamente, en el caso de Paola Jara, quien se convierte en madre por primera vez, le han llegado mensajes de mucho amor y buenos deseos en esta etapa como madre primeriza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín, Raúl Rocha Miss Universo

Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo 2025, fue grabado justo en el momento en el que vio en pasarela a Vanessa Pulgarín.

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje La Segura

La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

El pequeño Lucca juega con el maquillaje de La Segura y genera ternura y risas entre sus seguidores.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Cintia Cossio enternece a seguidores con un video de su hijo Lucca sonriendo cada vez que escucha la voz de su abuela.

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video