La Segura y Baladán sorprenden con una celebración inesperada que desató risas en redes sociales

Con un toque de humor y complicidad, La Segura e Ignacio Baladán lograron captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir una escena que refleja, con ironía, cómo se vive el Día Internacional del Hombre en muchas relaciones.

La Segura protagoniza parodia junto a su pareja Ignacio Baladán celebrando el día del hombre. (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebraron el Día del Hombre La Segura e Ignacio Baladán?

La publicación, cargada de gestos simbólicos y una actuación divertida, se volvió viral en cuestión de minutos.

Sobre todo, porque el día, lejos de ser una celebración tradicional, se convirtió en una fecha que suele pasar desapercibida.

En el video, Ignacio Baladán aparece preparando su propia sorpresa: se coloca un gorro de cumpleaños, organiza un pastel con velas y un cartel de felicitaciones que le pone en las manos a la influenciadora que aparece dormida.

Luego, Baladán se acuesta, finge despertar y actúa como si todo hubiera sido preparado por su pareja, generando una escena que provocó risas entre los internautas.

La publicación fue acompañada por un mensaje de felicitación a todos los hombres en su día, reforzando el tono humorístico e irónico.

¿Qué dijeron los hombres sobre la publicación de La Segura e Ignacio Baladán?

La escena despertó empatía entre los seguidores, especialmente hombres que se identificaron con la idea de que las mujeres ignoran por completo esta celebración.

Muchos internautas destacaron la actuación de Baladán como una representación acertada de lo que viven algunos hombres cada 19 de noviembre.

A diferencia de otras fechas conmemorativas, esta suele recibir poca atención mediática y social, lo que convierte iniciativas como la de La Segura e Ignacio Baladán en una forma creativa de reivindicarla.

La Segura e Ignacio Baladán han construido una comunidad digital que valora su autenticidad, y este tipo de publicaciones refuerzan ese vínculo.

El video no solo entretuvo, también permitió que muchos se sintieran representados, generando conversación en torno a los roles en las relaciones y las formas en que celebran fechas “especiales”.