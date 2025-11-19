Yina Calderón rompió en llanto al ver que Karina García no la defendió de Chanel

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un nuevo altercado con Chanel, una de las participantes de La mansión de Luinny. Aunque este tipo de situaciones ya parecen ser comunes dentro del reality, la reciente reacción de la polémica creadora de contenido ante la falta de apoyo de Karina García generó desconcierto entre los internautas.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

En las últimas horas Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo enfrentamiento que en esta ocasión pasó de lo verbal a lo físico, pues en medio del tensionante momento en el que los demás participantes intentaron intervenir, la polémica mujer se las ingenió para lanzarse hacia la dominicana y tomarla del cabello.

Karina García reaccionó al encontrón de Yina y Chanel de la forma más inesperada. (Foto: Canal RCN)

Rápidamente el personal de seguridad ingresó a la mansión para lograr separar a las mujeres y evitar que la situación se escalara. En medio del a tensión, Karina García decidió ir a donde se encontraba Chanel para apoyarla, acción que a Yina Calderón le habría dolido fuertemente.

¿Por qué Yina Calderón se puso a llorar tras el enfrentamiento con Chanel en La mansión de Luinny?

Ahora bien, tras el tenso momento, Yina Calderón no pudo evitar romper en llanto, llamando así la atención de otras participantes que decidieron consolarla. En medio de la conversación y con lagrimas en sus ojos, la polémica mujer expresó que no entendía por qué Karina no la había defendido, siendo que eran del mismo país.

Así mismo, Calderón expresó que se sentía muy sola dentro del reality debido a que, aunque tenía el apoyo de otras participantes, no tenía el apoyo de su compatriota, Karina.

“Yo sé que nosotras no somos amigas, pero estamos en un país diferente; uno no vende patria, uno apoya la patria independientemente así hayamos sido enemigas, pero esta mal#$%& también es una tr4fug4. Entonces me siento sola”.

Hasta el momento se desconoce qué sanción tendrán ambas participantes y si esta ameritará la expulsión definitiva de Yina Calderón de La mansión de Luinny.