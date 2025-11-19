Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón rompió en llanto al ver que Karina García no la defendió de Chanel

Yina tuvo un nuevo conflicto con Chanel en La mansión de Luinny, y la falta de apoyo por parte de Karina terminó por hacerla llorar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón terminó llorando por la inesperada reacción de Karina García
El gesto de Karina que dejó a Yina Calderón entre lágrimas en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un nuevo altercado con Chanel, una de las participantes de La mansión de Luinny. Aunque este tipo de situaciones ya parecen ser comunes dentro del reality, la reciente reacción de la polémica creadora de contenido ante la falta de apoyo de Karina García generó desconcierto entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

En las últimas horas Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo enfrentamiento que en esta ocasión pasó de lo verbal a lo físico, pues en medio del tensionante momento en el que los demás participantes intentaron intervenir, la polémica mujer se las ingenió para lanzarse hacia la dominicana y tomarla del cabello.

El video de Karina García comiendo mientras Yina y Chanel discutían
Karina García reaccionó al encontrón de Yina y Chanel de la forma más inesperada. (Foto: Canal RCN)

Rápidamente el personal de seguridad ingresó a la mansión para lograr separar a las mujeres y evitar que la situación se escalara. En medio del a tensión, Karina García decidió ir a donde se encontraba Chanel para apoyarla, acción que a Yina Calderón le habría dolido fuertemente.

¿Por qué Yina Calderón se puso a llorar tras el enfrentamiento con Chanel en La mansión de Luinny?

Ahora bien, tras el tenso momento, Yina Calderón no pudo evitar romper en llanto, llamando así la atención de otras participantes que decidieron consolarla. En medio de la conversación y con lagrimas en sus ojos, la polémica mujer expresó que no entendía por qué Karina no la había defendido, siendo que eran del mismo país.

Artículos relacionados

Así mismo, Calderón expresó que se sentía muy sola dentro del reality debido a que, aunque tenía el apoyo de otras participantes, no tenía el apoyo de su compatriota, Karina.

“Yo sé que nosotras no somos amigas, pero estamos en un país diferente; uno no vende patria, uno apoya la patria independientemente así hayamos sido enemigas, pero esta mal#$%& también es una tr4fug4. Entonces me siento sola”.

Hasta el momento se desconoce qué sanción tendrán ambas participantes y si esta ameritará la expulsión definitiva de Yina Calderón de La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Caterin Escobar, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón le preguntó directamente a Caterin Escobar por Yepes en MasterChef: "Es muy lindo"

Claudia Bahamón no desaprovechó la oportunidad de interrogar a Caterin Escobar sobre el amor que nació con Yepes en MasterChef Celebrity.

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?