Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La foto que demuestra que el amor entre Caterin y Yepes está más vivo que nunca

Caterin Escobar enterneció a sus seguidores con emotiva foto a su novio, Mario Alberto Yepes. ¡el amor que se supo cocinar!

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así Caterin Escobar y Mario Yepes confirman que están más unidos que nunca
Caterin Escobar y Yepes sorprenden con escapada juntos. (Foto/ Canal RCN)

El año 2025 se está terminando y ha dejado sorpresas con los romances que nacieron durante estos casi 12 meses, pues una de las parejas de la farándula colombiana que sorprendió a la opinión pública es la de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.

Artículos relacionados

¿Dónde se cocinó el romance de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Precisamente, en las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se preparó el amor entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, pues mientras competían en el reality de cocina, los fogones que nunca se apagaron fueron los del amor.

Artículos relacionados

Aunque en la emisión de los capítulos nunca se vio nada que levantara las sospechas sobre el romance de la actriz y el exfutbolista, ellos prefirieron dejar a un lado las cámaras y hacer su amor real en la vida cotidiana.

Es por esto que, aunque los televidentes no fueron tan testigos cuando este amor nacía, sí vieron a través de las redes cómo la nueva pareja le mostraba al mundo que ellos ganaron mucho más que un premio en MasterChef Celebrity Colombia.

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance
Así Caterin Escobar y Mario Yepes confirman que están más unidos que nunca. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo confirmaron su relación Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Los rumores de su relación nacieron justo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, pero no precisamente en la pantalla, sino en la vida real, ya que ellos salían en público y eran captados por sus fanáticos y hasta los paparazzi.

Artículos relacionados

Cuando empezó a salir al aire el programa, con el paso de los días, iban publicando contenido juntos, pero no de pareja, sino de cocina, aprovechando que estaba todavía en la competencia y esto hizo confirmar que los supuestos sí eran ciertos.

Aunque nunca confirmaron con palabras que ya sostenían un noviazgo o vinculo, la actriz y el exfutbolista empezaron a salir más en las publicaciones e historias del otro y así su romance salió a la luz.

Caterin Escobar y Mario Yepes desatan emociones con foto
Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la historia en la que reconfirman su amor Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

A través de una reciente historias a través de su cuenta oficial de Instagram, Caterin Escobar publicó una foto con su novio, Mario Alberto Yepes, en donde se ven muy cerquita y abrazados, con una cara de felicidad.

Al parecer los exparticipantes de MasterChef Celebrity viajaron juntos y están pasando un gran momento a solas, viviendo de su romance.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Caterin Escobar, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón le preguntó directamente a Caterin Escobar por Yepes en MasterChef: "Es muy lindo"

Claudia Bahamón no desaprovechó la oportunidad de interrogar a Caterin Escobar sobre el amor que nació con Yepes en MasterChef Celebrity.

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?