La foto que demuestra que el amor entre Caterin y Yepes está más vivo que nunca

El año 2025 se está terminando y ha dejado sorpresas con los romances que nacieron durante estos casi 12 meses, pues una de las parejas de la farándula colombiana que sorprendió a la opinión pública es la de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.

¿Dónde se cocinó el romance de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Precisamente, en las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se preparó el amor entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, pues mientras competían en el reality de cocina, los fogones que nunca se apagaron fueron los del amor.

Aunque en la emisión de los capítulos nunca se vio nada que levantara las sospechas sobre el romance de la actriz y el exfutbolista, ellos prefirieron dejar a un lado las cámaras y hacer su amor real en la vida cotidiana.

Es por esto que, aunque los televidentes no fueron tan testigos cuando este amor nacía, sí vieron a través de las redes cómo la nueva pareja le mostraba al mundo que ellos ganaron mucho más que un premio en MasterChef Celebrity Colombia.

Así Caterin Escobar y Mario Yepes confirman que están más unidos que nunca. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo confirmaron su relación Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Los rumores de su relación nacieron justo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, pero no precisamente en la pantalla, sino en la vida real, ya que ellos salían en público y eran captados por sus fanáticos y hasta los paparazzi.

Cuando empezó a salir al aire el programa, con el paso de los días, iban publicando contenido juntos, pero no de pareja, sino de cocina, aprovechando que estaba todavía en la competencia y esto hizo confirmar que los supuestos sí eran ciertos.

Aunque nunca confirmaron con palabras que ya sostenían un noviazgo o vinculo, la actriz y el exfutbolista empezaron a salir más en las publicaciones e historias del otro y así su romance salió a la luz.

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la historia en la que reconfirman su amor Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

A través de una reciente historias a través de su cuenta oficial de Instagram, Caterin Escobar publicó una foto con su novio, Mario Alberto Yepes, en donde se ven muy cerquita y abrazados, con una cara de felicidad.

Al parecer los exparticipantes de MasterChef Celebrity viajaron juntos y están pasando un gran momento a solas, viviendo de su romance.