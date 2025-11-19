Anuel AA reaparece con preocupante cambio físico que alarma a sus seguidores

El reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA reapareció por medio de las redes sociales con un inesperado cambio físico que encendió las alarmas entre sus cientos de fanáticos y generó preocupación.

¿Cómo luce actualmente Anuel AA?

En un video que circula en redes sociales se aprecia a Anuel AA compartiendo un momento artístico con otros colegas del medio mientras cantaban corridos mexicanos. Sin embargo, su imagen se llevó toda la atención, ya que se ve mucho más delgado de lo habitual y con un semblante más apagado, según comentan varios internautas.

El cantante puertorriqueño es viral en redes sociales. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Cindy Ord)

En el audiovisual se observa al artista leyendo la letra de una canción junto a los demás cantantes para poder participar. El cantante, quien aparece en el patio de una casa completamente descalzo, generó preocupación porque su contextura luce cada vez más delgada.

Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones sobre su estado de salud, Anuel AA no se ha pronunciado al respecto. Sus seguidores esperan que pronto aclare su estado actual y comparta si atraviesa algún momento personal o profesional que haya influido en su apariencia.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Anuel AA ante su cambio físico?

En redes sociales los fanáticos de Anuel AA no tardaron en reaccionar a su reciente cambio físico, que ha generado todo tipo de comentarios y teorías, pues para varios usuarios, su apariencia actual estaría relacionada con su más reciente encuentro con Karol G, su expareja.

Anuel AA habló sobre los rumores de su salud. (AFP: Alexander Tamargo)

Las opiniones se dividieron entre quienes aseguran que desde ese momento se le ve desmejorado y quienes afirman que solo con la cantante se mostraba en su mejor versión, tanto física como emocional.

De esta manera, comentarios como: "se dejó con Karol G y desmejoró muchísimo", "La única vez que lo vimos presentable de físico y mente fue con la épica Karol G", "Terrible como se ve de acabado, no pudo superar a Karis G", "No sé por qué él siempre se desecha cuando tiene algún encuentro con Karol G", fueron algunos de los que destacaron en la publicación.