Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Anuel AA reaparece con preocupante cambio físico que alarma a sus seguidores

La nueva imagen del cantante Anuel AA encendió las alertas entre sus fanáticos y generó preocupación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La nueva imagen de Anuel AA que tiene a sus fans preguntándose qué ocurrió
Anuel AA reaparece con cambio físico que deja inquietos a sus seguidores. (Foto AFP: Robyn Beck).

El reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA reapareció por medio de las redes sociales con un inesperado cambio físico que encendió las alarmas entre sus cientos de fanáticos y generó preocupación.

Artículos relacionados

¿Cómo luce actualmente Anuel AA?

En un video que circula en redes sociales se aprecia a Anuel AA compartiendo un momento artístico con otros colegas del medio mientras cantaban corridos mexicanos. Sin embargo, su imagen se llevó toda la atención, ya que se ve mucho más delgado de lo habitual y con un semblante más apagado, según comentan varios internautas.

Anuel AA en el Town Hall de SiriusXM
El cantante puertorriqueño es viral en redes sociales. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Cindy Ord)

En el audiovisual se observa al artista leyendo la letra de una canción junto a los demás cantantes para poder participar. El cantante, quien aparece en el patio de una casa completamente descalzo, generó preocupación porque su contextura luce cada vez más delgada.

Artículos relacionados

Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones sobre su estado de salud, Anuel AA no se ha pronunciado al respecto. Sus seguidores esperan que pronto aclare su estado actual y comparta si atraviesa algún momento personal o profesional que haya influido en su apariencia.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Anuel AA ante su cambio físico?

En redes sociales los fanáticos de Anuel AA no tardaron en reaccionar a su reciente cambio físico, que ha generado todo tipo de comentarios y teorías, pues para varios usuarios, su apariencia actual estaría relacionada con su más reciente encuentro con Karol G, su expareja.

Anuel AA reveló que no está hospitalizado
Anuel AA habló sobre los rumores de su salud. (AFP: Alexander Tamargo)

Las opiniones se dividieron entre quienes aseguran que desde ese momento se le ve desmejorado y quienes afirman que solo con la cantante se mostraba en su mejor versión, tanto física como emocional.

Artículos relacionados

De esta manera, comentarios como: "se dejó con Karol G y desmejoró muchísimo", "La única vez que lo vimos presentable de físico y mente fue con la épica Karol G", "Terrible como se ve de acabado, no pudo superar a Karis G", "No sé por qué él siempre se desecha cuando tiene algún encuentro con Karol G", fueron algunos de los que destacaron en la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Caterin Escobar, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón le preguntó directamente a Caterin Escobar por Yepes en MasterChef: "Es muy lindo"

Claudia Bahamón no desaprovechó la oportunidad de interrogar a Caterin Escobar sobre el amor que nació con Yepes en MasterChef Celebrity.

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?