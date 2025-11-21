Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín recibe palabras de apoyo de Valerie Domínguez tras Miss Universe 2025: “Tu luz ganó”

Valerie Domínguez destacó la constancia y disciplina de Vanessa Pulgarín tras su paso por Miss Universe 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valerie Domínguez envía emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025
Vanessa Pulgarín recibe apoyo de Valerie Domínguez tras su participación en Miss Universe. (Fotos: Canal RCN)

Tras el desarrollo de Miss Universe 2025, varias figuras públicas han expresado mensajes de apoyo a Vanessa Pulgarín. Entre ellas se destaca Valerie Domínguez, quien compartió palabras de admiración hacia la representante colombiana luego de su participación en el certamen más importante del mundo.

¿Qué dijo Valerie Domínguez a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025?

La exreina y actriz Valerie Domínguez compartió un emotivo mensaje, luego de que Vanessa Pulgarín hiciera una publicación en sus redes sociales de agradecimiento tras la experiencia vivida en el certamen de belleza.

En sus palabras, resaltó la disciplina, constancia y entrega de la colombiana durante todo el proceso previo y durante el certamen internacional.

“Ver tu proceso de cerquita, acompañarte y ser jurado en esa elección que te trajo hasta aquí ha sido un honor gigante. ¡Felicitaciones!”, escribió Domínguez.

Valerie Domínguez reconoció además que cada detalle del desempeño de Vanessa Pulgarín reflejó su compromiso y pasión, lo que hizo que destacara incluso sin llegar al Top 5.

(Foto: Canal RCN)

La exreina y actriz también añadió: “Tu constancia, tu disciplina y esa entrega absoluta que te caracteriza se notaron en cada detalle. ¡¡Dejaste el alma, diste TODO!! Tu luz ganó hace rato”, subrayando que, más allá de los resultados finales, Pulgarín brilló en cada aspecto del certamen.

¿Cómo fue recibida la felicitación de Valerie Domínguez a Vanessa Pulgarín?

El mensaje generó un gran impacto entre los seguidores de la representante colombiana, quienes celebraron el reconocimiento de la exreina colombiana quien además también vivió la experiencia de Miss Universo en 2006.

Muchos usuarios destacaron la relación de cercanía entre ambas y el papel de Domínguez como mentora y jurado del reality.

Cabe recordar que la exreina Valerie Domínguez fue una de las jurados en la elección de Miss Universe Colombia, el reality emitido por el Canal RCN, en el que Vanessa Pulgarín obtuvo el título y posteriormente representó a Colombia a nivel mundial.

(Foto: Canal RCN)

Y aunque Vanessa Pulgarín no logró llegar al esperado Top 5, sí brilló en la pasarela y se destacó como una de las favoritas del certamen de belleza, que finalmente coronó a la mexicana Fátima Bosch.

