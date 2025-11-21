Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo muestra el accidente que dañó el casco favorito de Tatán

El accidente doméstico entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía se volvió viral luego de que ella mostrara el daño en el casco favorito del deportista.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo enfrentan problemas
Maleja Restrepo revela problemas matrimoniales con Tatán. (Foto Canal RCN)

Maleja Restrepo compartió un divertido episodio con sus seguidores, mostrando el momento en el que llamó a Tatán para enseñarle un pequeño accidente que había ocurrido con uno de los objetos más preciados del deportista, su casco de moto.

¿Qué pasó con el casco de Tatán Mejía que provocó tantas reacciones?

El casco de Tatán se cayó accidentalmente y terminó con un golpe visible en la superficie, cuando él se acercó, notó de inmediato la abolladura, lo que hizo que su expresión de angustia llamara la atención de los seguidores.

 

Aunque la presentadora intentó explicarle que había sido un descuido sin mala intención, la mezcla entre el susto, la sorpresa y el cariño característicos de la pareja hizo que la escena se volviera viral rápidamente.

Más allá del daño material, lo que más llamó la atención fue la reacción genuina de ambos y la manera tan natural con la que tienden a enfrentar este tipo de cosas.

¿Por qué Maleja Restrepo pidió consejos de “reconciliación” a sus seguidores?

Lo más gracioso del episodio no fue el accidente en sí, sino la iniciativa que tuvo Maleja después, pues con su característico sentido del humor, decidió pedirles a sus seguidores “tips de reconciliación” para reparar el daño emocional causado por haber estropeado el casco favorito de su esposo.

Maleja pidió consejos de “reconciliación”, desatando cientos de respuestas llenas de humor por parte de sus seguidores.
Maleja pidió consejos de "reconciliación", desatando cientos de respuestas llenas de humor por parte de sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

En redes no tardaron en llegar las respuestas y algunos le dieron ideas para consentirlo, otros bromearon sobre la situación y muchos destacaron el nivel de complicidad que siempre muestran.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Maleja Restrepo ante la publicación?

Muchos usuarios aseguraron que este tipo de contenido es parte de lo que mantiene a Maleja como una figura tan cercana y transparente, otros señalaron que la manera en la que Tatán manejó el momento demuestra la sólida relación que han construido a lo largo de los años.

Maleja Restrepo mostró el accidente que dañó el casco más querido de Tatán.
Maleja Restrepo mostró el accidente que dañó el casco más querido de Tatán. (Foto: Canal RCN)

La escena se convirtió en tendencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde varias páginas de entretenimiento replicaron el momento, destacando el buen sentido del humor de la pareja, su capacidad para reírse de situaciones imprevistas y la conexión que mantienen con su audiencia.

