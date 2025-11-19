Feid le mostró apoyó a Karol G tras el anuncio de su nuevo lanzamiento musical, ¿qué hizo?

Feid y Karol G han sido protagonistas de los titulares de los portales de noticias y así mismo, han sido tendencia en redes sociales tras los rumores de su supuesta ruptura, pues desde septiembre se ha especulado que los dos artistas le habrían puesto fin a su noviazgo.

Aunque ninguno de los dos ha salido a hablar públicamente para aclarar o desmentir los rumores, sí han aumentado las sospechas sobre su relación, ya que no se han vuelto a dejar ver juntos, así coincidan en los mismos eventos.

¿Desde cuándo nacieron los rumores sobre el fin de la relación de Feid y Karol G?

Finalizando septiembre de 2025, los fanáticos de los dos artistas empezaron a especular sobre el romance de Feid y Karol G, pues no volvieron a hacer publicaciones juntos y, además, no volvieron a interactuar en sus redes sociales.

De acuerdo con lo visto en sus cuentas de Instagram, tanto Carolina como Salomón dejaron de darse me gusta y comentar en los posts del otro desde mediados de agosto, aun así, en medio de las especulaciones de su noviazgo, ambos artistas dejaban pistas que pareciera que seguían juntos.

Feid sorprendió con inesperada muestra de apoyo a Karol G. (AFP /Dia Dipasupil)

¿Cuáles fueron esas pistas que indicaban que Karol G y Feid seguían juntos?

En la primera semana de octubre, Karol G habló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM y dijo que su canción Verano Rosa la cual contó con la colaboración de Feid, le “hace sentir que siempre es verano, sin importar qué”, añadiendo que, precisamente el artista le hace sentir eso.

Estas revelaciones tranquilizaron a sus fans, además que, por su lado, Feid hizo una publicación con el número 13, dígito favorito de Carolina y precisamente, ella misma confesó que Verano Rosa ocupaba este puesto en su álbum Tropicoqueta, justo por lo que significaba el tema y el número para ella.

¿Cuál fue la muestra de apoyo que tuvo Feid con Karol G?

El pasado 13 de noviembre se llevaron a cabo los Premios Latin Grammy, evento en donde estuvo Karol G y Feid, sin embargo, nunca se vieron juntos, de hecho, la artista subió fotos del importante momento acompañada de su familia y amigos, mismos a los que les agradeció cuando recibió varios de sus premios.

Feid le mostró apoyo a Karol G (AFP / Mike Coppola)

En los últimos días, más exactamente el martes 18 de noviembre, Karol G anunció su nueva colaboración con Tainy, llamado ‘única’ y un pequeño abre bocas de la canción es:

"Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca vivimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio después de amarnos. Entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre".

Aunque en la publicación que hizo la bichota en su cuenta de Instagram, Feid no le dio like y tampoco dejó algún comentario, el artista manifestó su apoyo del lanzamiento a través de la cuenta de Tainy, pues allí sí dejó su respectivo me gusta y esto llamó la atención de sus seguidores.