Karina García compartió su reacción tras conocer el nuevo rol de Yaya Muñoz como presentadora

Yaya Muñoz hace parte de reconocido programa de entretenimiento y Karina García divide opiniones con su reacción.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García compartió su reacción al conocer el nuevo trabajo de Yaya Muñoz.
¿Cómo reaccionó Karina García al conocer el nuevo trabajo de Yaya Muñoz? | Foto: Canal RCN

Yaya Muñoz se ha posicionado como una de las presentadoras y creadoras de contenido digital más famosas del país gracias a su carismática personalidad. También, adquirió un importante reconocimiento al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Yaya ha acaparado la atención mediática al confirmarse que será parte de reconocido pódcast de entretenimiento en el que cautivará a la audiencia con su gran talento al momento de presentar.

¿Cuál es el nuevo emprendimiento que tendrá Yaya Muñoz?

Recientemente, Yaya Muñoz compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 1 millón de seguidores, la gratificante noticia que hará parte del programa de entretenimiento llamado: ‘Tamo en vivo’.

Por esta razón, Dímelo King, conductor del programa, sorprendió con la descripción de la publicación en la que confesó la gratificante noticia en la que le dieron una cordial bienvenida, anunciando lo siguiente:

“Bienvenida Dahian Lorena al programa favorito de las noches ‘Tamo en vivo’. La gente te solicitaba y nosotros te necesitábamos. Estamos seguros que serás un gran elemento y que nuestra comunidad te acogerá de gran manera. Éxitos”, dice la descripción de la publicación.

Desde luego, todos los internautas han generado una ola de reacciones positivas tras el nuevo rol de la reconocida presentadora en el programa ‘Tamo en vivo’, en el que tendrá un maravilloso papel, pues, los internautas, la estaban solicitando hace un largo periodo de tiempo.

¿Qué dijo Karina García tras conocerse el nuevo trabajo de Yaya Muñoz?

Sin duda, Yaya Muñoz ha demostrado que construyó una especial amistad con Karina García al compartir varias anécdotas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Karina García compartió su reacción al conocer el nuevo trabajo de Yaya Muñoz.
¿Qué dijo Karina García al conocer el nuevo trabajo de Yaya Muñoz? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Karina sorprendió con su reacción al comentar la publicación de Yaya Muñoz al hacer parte del programa de entretenimiento:

Karina García compartió su reacción al conocer el nuevo trabajo de Yaya Muñoz.
¿Qué proyectos tiene Yaya Muñoz para el futuro? | Foto: Canal RCN

“Mi reina hermosa, me siento feliz por ti. Te mereces todo lo lindo, tu alma combina con la mía, Yaya”, añadió Karina García.

Así también, otras celebridades que hacen parte del entretenimiento como Valentino Lázaro, José Rodríguez y La Marce, generaron emotivos comentarios al conocer esta nueva etapa que tendrá Yaya en su vida.

