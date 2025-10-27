Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tatiana Franco reveló detalles inéditos de cómo comenzó la historia de amor con su prometido

Tatiana Franco sorprendió al contar la curiosa forma en que conoció a su prometido y cómo inició la historia de amor.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La historia de amor de Tatiana Franco y su prometido
Así nació el amor entre Tatiana Franco y su futuro esposo. (Foto: Canal RCN)

Tatiana Franco, reconocida periodista y una de las podcasters más escuchadas del país, sorprendió a sus seguidores al revelar cómo conoció a su prometido.

La comunicadora compartió los detalles de esta curiosa historia, que rápidamente generó comentarios y sonrisas entre sus fans.

¿Cómo conoció Tatiana Franco al amor de su vida?

En una reciente dinámica de preguntas, la periodista despejó dudas de sus millones de seguidores y les contó cómo comenzó su historia con su prometido, Wendel Luis Gnoatto.

Tatiana explicó que lo conoció porque fue a la clínica donde él trabaja como quiropráctico; ella asistió inicialmente por una publicidad y luego se volvió su paciente.

“Y aquí estamos, cuatro años después y comprometidos”, escribió la comunicadora.

Por supuesto, no podía faltar la pregunta sobre si quieren tener hijos, a lo que la podcaster respondió con entusiasmo: “¡Siii, quiero ser mamá!”.

Además, reveló detalles sobre la boda. Cuando le preguntaron sobre el vestido de novia, confesó: “¿Pueden creer que no hemos planeado nada?”, debido a que ella está muy ocupada con su trabajo y él tiene su agenda llena de pacientes.

Sin embargo, adelantó que próximamente se sentarán a planear todo lo que será este día soñado: “Hay que ponerle fecha al asunto”.

La historia de amor de Tatiana Franco y su prometido
Así nació el amor entre Tatiana Franco y su futuro esposo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Tatiana Franco sobre sus proyectos profesionales?

Sobre sus proyectos y trabajos, Tatiana Franco abrió su corazón y contó cómo hace para no llorar frente a las cámaras: “Por lo general no lloro frente a las cámaras porque estoy concentrada en mi rol de periodista”, aunque reconoció que en algunas ocasiones es inevitable.

“Lo que no saben es cómo me pongo al otro día”, agregó sobre la bajoneada emocional que le queda cada historia.

Por otro lado, la periodista está muy feliz por celebrar un nuevo logro en su vida y lo compartió en sus redes sociales.

La comunicadora compartió que ganó el Premio PRODU en la categoría Mejor Anfitrión de Podcast por su producto en YouTube, ‘Vos podés’.

Junto a la noticia, publicó un emotivo mensaje: “No puedo creer que me esté llevando un galardón INTERNACIONAL por hacer lo que amo”, escribió Tatiana Franco.

