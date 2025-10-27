Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón ‘posó’ con reconocido artista tras llegar a República Dominicana: “manifestando”

Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que viajó a República Dominicana al posar con reconocido artista.

Yina Calderón se dejó ver con famoso artista en República Dominicana
El artista con el que Yina Calderón ‘posó’ al llegar a República Dominicana. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón se apoderó de las tendencias una vez más, esta vez por su participación en un llamativo reality en República Dominicana. Sin embargo, un inesperado detalle antes de su ingreso al programa dejó en evidencia la verdadera razón por la que aceptó participar: un reconocido cantante que la tiene enamorada.

¿Cuál es el cantante por el que Yina Calderón aceptó participar en un reality en República Dominicana?

A pocos días de ingresar a un nuevo reality de vida en vivo, esta vez en República Dominicana, Yina Calderón sorprendió al revelar por medio de sus redes sociales la verdadera razón por la que decidió aceptar esta nueva oportunidad en el extranjero.

Yina Calderón habría respondido a sus seguidores si su viaje a RD tendría que ver con el amor. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Según comentó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, estar en República Dominicana le daba la posibilidad de conocer en persona al cantante urbano Tekashi 6ix9ine, quien ha sido su amor platónico desde hace muchos años.

Con una fotografía generada con Inteligencia Artificial (IA) en la que aparece tomada de la mano con el artista, Yina le hizo una petición directa a Luinny, creador del reality en el que participará el próximo 30 de octubre: “manifestando @6ix9ine, y tú @luinnycorporan me ayudarás. (Y todo lo he conseguido manifestando)”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yina Calderón ante su deseo de conocer a Tekashi 6ix9ine?

La confesión de Yina no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron intrigados por saber si durante su paso por el reality logrará cumplir su sueño de conocer al polémico rapero.

De esta manera, comentarios como: “Ay, pero se ven lindos”, “Que padre sería verlos juntos”, “Yinita mamita con su amorcito”, “A Yina le gustado Tekashi desde antes de la pandemia, pero los que apenas están conociendo a Yina no lo saben”, destacaron entre decenas.

Mientras que sus hermanas Juliana y Claudia Calderón manifestaron que aceptaban al artista como cuñado, no sin antes asegurar que Westcol se pondría celoso.

“Hermana Westcol se va a poner celoso jajajaja”, comentó Juliana, mientras que Claudia aseguró emocionada: “me lo mandó de cuñado jajajaja”.

