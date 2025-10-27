Patricia Grisales se pronunció tras pasar al Top 8 en MasterChef: “Buen ambiente laboral”

El pasado domingo 26 de octubre, se llevó a cabo el capítulo 103 de MasterChef Celebrity , una producción del Canal RCN, en el que los participantes se enfrentaron a un reto de campo, demostrando sus múltiples habilidades gastronómicas.

Durante el reto de campo, las celebridades tuvieron que pasar por un laberinto para obtener sus respectivas proteínas y, luego, sorprender a un grupo de comensales para conocer al mejor equipo, el cual pasó directamente al Top 8.

¿Cuál fue el equipo que clasificó al Top 8 en MasterChef Celebrity?

Recordemos que, en el anterior reto, la participante Violeta Bergonzi fue la encargada en elegir a los equipos al tener el pin de inmunidad y, desde el principio, demostró tener un gran criterio para elegir a los equipos, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:

Equipo naranja: Violeta, Raúl y Alejandra

Equipo Verde: Patty, Valentina y Michelle.

Equipo Azul: Carolina, Pichingo y Ricardo.

Luego, el equipo verde obtuvo una desventaja a causa de la decisión que tomó Alejandra Ávila , quien eligió qué equipo no podría contar con los consejos de los expertos en cocina.

Así celebró el equipo verde su pase directo al Top 8. | Foto: Canal RCN

Así que llegó el momento en el que los comensales tuvieron la oportunidad en estar los platillos de los participantes y, luego, tomaron la decisión en que el mejor platillo fue el del equipo verde, quien demostró su gran desempeño.

¿Cómo reaccionó Patricia Grisales tras clasificar al Top 8?

En las últimas semanas, Patricia Grisales presentó algunas diferencias con Valentina Taguado al tener que realizar algunas preparaciones al trabajar en equipo.

Sin embargo, Patricia Grisales y Valentina Taguado demostraron que la comunicación es la base fundamental para tener un buen trabajo en equipo. De este modo, sorprendieron a los comensales, junto al trabajo que realizaron junto a Michelle Rouillard.

¿Qué dijo Patricia Grisales tras estar en el Top 8 en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Así que, Patricia sorprendió a sus seguidores al compartir recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 114 mil seguidores, una emotiva fotografía, celebrando su pase al Top 8 junto a sus compañeras: