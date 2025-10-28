Yina Calderón deja claro que no busca reconciliarse con Karina García en el nuevo reality

Antes y durante La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón y Karina García eran muy buenas amigas, sin embargo, un poco antes de que terminara el reality de la vida en vivo, ambas participantes se volvieron rivales hasta que su amistad llegara su fin.

¿Cómo se fue acabando la amistad de Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La competencia en La casa de los famosos Colombia 2025 puso a flor de piel todas las emociones de los participantes, pues además de que nacieran relaciones, amistades, rivalidades y enemistades, también acabó con amistades.

Yina Calderón aclara que no quiere volver a ser amiga de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Ese es el caso de Karina García y Yina Calderón, quien en medio de un posicionamiento le dio la espalda a su amiga y la dejó en placa de nominados. Desde entonces, su amistad se terminó y la empresaria de fajas le declaró la competencia a su amiga.

Cuando su amistad se terminó, Yina se encargó de tener comportamientos poco amables con Karina, quien muchas veces lloró porque se sentía mal y las acciones de Calderón fueron duramente señaladas por los televidentes, quienes no podían creer que la huilense pudiera traicionar a su propia amiga.

¿Yina Calderón se arrepintió de haber traicionado a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Aunque no se ha hablado de arrepentimiento, Yina Calderón sí reconoció que traicionó a su amiga por número, fama y rating, pues confesó que darle la espalda a Karina fue parte de su estrategia en el juego; por eso mismo se hace llamar “tu villana favorita”.

Esta revelación la hizo la empresaria a través de un Live con Westcol, quien le mencionó el tema y le preguntó puntualmente por este hecho, momento que dejó sorprendidos a los internautas, quienes todavía no podían creer los alcanzas de la empresaria.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre ser amiga de Karina García en el reality en el que volverían a estar juntas?

En estos últimos días de octubre, se ha confirmado que Karina García y Yina Calderón estarán una vez más juntas en un mismo reality, pero en esta ocasión en Republica Dominicana. Sin embargo, Yina le dejó claro al fandom de su examiga que, ella no tiene como propósito de ser su amiga.

Esta aclaración se hizo porque los seguidores de la paisa no quieren que Yina se le acerque a Karina por conveniencia y por eso, la empresaria hizo las respectivas aclaraciones, añadiendo que, si García necesita de su ayuda en el reality, ella no se la dará.