Melissa Gate reveló que rechazó ir al reality en el que estará Yina Calderón y Karina García

La casa de los famosos Colombia 2025 dejó amistades, relaciones, pero también enemistades y rivalidades, pues en el caso de Melissa Gate y Yina Calderón quienes intentaron llevarse bien en el reality, tras salir de la competencia, su relación empeoró.

Recientemente y como es de costumbre, Yina Calderón ha dado mucho de qué hablar y en esta ocasión ha vuelto a despacharse en contra de Melissa, pero la paisa no se ha quedado callada.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Yina Calderón se está preparando para ir a un reality en República Dominicana en donde también estará Karina García y en los últimos días de octubre, la empresaria de fajas reveló en sus historias que, ella hubiese rechazado la oferta de ir a ese programa si Melissa Gate hubiese ido.

De acuerdo con las palabras de la polémica mujer, ella no quisiera volver a estar en el mismo espacio que una persona que tiene ciertas adicciones, pues de haber sabido que Gate iría, ella hubiese rechazado inmediatamente esa propuesta.

Melissa Gate rechazó ir al mismo reality que Yina Calderón y Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondió Melissa Gate a las acusaciones de Yina Calderón?

Sin que fuera sorpresa, Melissa Gate arremetió en contra de Yina Calderón para defenderse y le dijo que ella no era consumidora de ningún tipo de sustancias, pues de ser así, no se hubiese podido hacer la intervención en su nariz.

Además, la paisa fue contundente y le sugirió a la huilense que en vez de “meterse en la vida de los demás”, se arregle “el hocico que lo tiene torcido y el cuerpo que mal lo tiene”, además de sus fuertes palabras, Melissa expresó que “la gente no bonita debería ser amable”.

¿Por qué Melissa Gate rechazó ir al mismo reality en el que estará Yina Calderón y Karina García?

En medio de las palabras de Melissa Gate en contra de Yina Calderón, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que no quería volver a ver a la empresaria de fajas, pues se arrepiente de haberle dado una oportunidad cuando se acercaron en la competencia.

Por esto mismo, la paisa dijo que no volvería a cometer ese error y, además, confesó que a ella la llamaron para ir al reality en el que Yina Calderón participará, pero al saber que ella y Karina García irían, prefirió rechazar la oferta.