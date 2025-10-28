Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La empresaria celebró la época de Halloween con disfraz para homenajear a Britney Spears.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears
(Foto: AFP)

La modelo y empresaria Paris Hilton decidió terminar con la temporada de Halloween con un homenaje a Britney Spears que rápidamente se volvió viral en redes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el icónico disfraz que usó Paris Hilton para homenajear a Britney Spears en Halloween?

La empresaria y DJ de 44 años eligió el icónico traje rojo del video: “Oops!... I Did It Again”, combinándolo con botas negras y un peinado liso con raya lateral.

La publicación incluyó imágenes y videos donde Hilton recreó la estética futurista del videoclip original, incluyendo luces y un muñeco de astronauta, haciendo referencia al famoso “moon man” del video de 2000.

Artículos relacionados

En la recreación del look, Paris añadió su estilo personal con gafas plateadas, que mantuvo el espíritu del traje original, pero sin perder su toque.

Por su puesto que los comentarios en Instagram fueron inmediatos. Sus seguidores comentaron la fidelidad del tributo y recordaron la amistad entre Hilton y Spears, que marcó la vida nocturna de Los Ángeles en los años 2000.

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears
(Foto: AFP)

“Uy, lo hice de nuevo. Comenzando Halloweek honrando a mi reina”, escribió Paris en la publicación, que acumula cientos de “me gustas”.

¿Por qué Paris Hilton homenajea a Britney Spears en Halloween?

Más allá del disfraz, Hilton no solo quiso mostrar el apoyo y la conexión que mantiene con Britney Spears.

Artículos relacionados

Ambas compartieron años de fiestas, titulares y momentos que definieron una época de la cultura pop estadounidense.

El homenaje también recordó a los fanáticos aquellos años en que Paris, Britney y Lindsay Lohan formaban el célebre trío de celebridades que dominaba la moda y la vida nocturna en Los Ángeles.

Esta no es la primera vez que Hilton ha mostrado su apoyo a Spears, incluyendo su participación en el movimiento “Free Britney” y además de sus comentarios sobre la valentía de la artista al contar su historia.

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears
(Foto: AFP)

Paris Hilton también mantiene viva la admiración por la música de Spears. Durante su cumpleaños número 44, por ejemplo, bailó al ritmo de “Work Bitch”, otro de los himnos de Britney.

Ahora bien, la cantante Britney Spears no pasa por un momento, tras reciente polémica en la que se le ve a la artista conduciendo de forma errática. Su familia estaría sosteniendo conversaciones para evaluar una posible intervención médica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria lanzó pulla en medio de la polémica con Juan David Tejada, esto dijo

Aida Victoria Merlano reapareció en redes dejando ver cómo pese a las circunstancias, prefiere poner su mejor cara y sobreponerse.

Melissa Gate llora en vivo Melissa Gate

Melissa Gate rompió en llanto en pleno en vivo: "he sentido que no voy a poder"

La influenciadora Melissa Gate no aguantó las lágrimas y abrió su corazón a sus miles de fanáticos.

Isabella Ladera habría reaccionado a la conversación de su novio con Cara. Talento internacional

Isabella Ladera rompe el silencio y habla del acercamiento entre su novio y Cara, ex de Beéle

Isabella Ladera habría revelado cómo se siente tras el video filtrado de su novio, Hugo García, charlando con Cara, ex de Beéle.

Lo más superlike

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Aspirante del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene una relación sentimental y está comprometida.

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone Viral

Murió famosa detective de NY tras someterse a un procedimiento estético en Cali; familia exige respuestas

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales