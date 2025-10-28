Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La modelo y empresaria Paris Hilton decidió terminar con la temporada de Halloween con un homenaje a Britney Spears que rápidamente se volvió viral en redes.

¿Cuál fue el icónico disfraz que usó Paris Hilton para homenajear a Britney Spears en Halloween?

La empresaria y DJ de 44 años eligió el icónico traje rojo del video: “Oops!... I Did It Again”, combinándolo con botas negras y un peinado liso con raya lateral.

La publicación incluyó imágenes y videos donde Hilton recreó la estética futurista del videoclip original, incluyendo luces y un muñeco de astronauta, haciendo referencia al famoso “moon man” del video de 2000.

En la recreación del look, Paris añadió su estilo personal con gafas plateadas, que mantuvo el espíritu del traje original, pero sin perder su toque.

Por su puesto que los comentarios en Instagram fueron inmediatos. Sus seguidores comentaron la fidelidad del tributo y recordaron la amistad entre Hilton y Spears, que marcó la vida nocturna de Los Ángeles en los años 2000.

(Foto: AFP)

“Uy, lo hice de nuevo. Comenzando Halloweek honrando a mi reina”, escribió Paris en la publicación, que acumula cientos de “me gustas”.

¿Por qué Paris Hilton homenajea a Britney Spears en Halloween?

Más allá del disfraz, Hilton no solo quiso mostrar el apoyo y la conexión que mantiene con Britney Spears.

Ambas compartieron años de fiestas, titulares y momentos que definieron una época de la cultura pop estadounidense.

El homenaje también recordó a los fanáticos aquellos años en que Paris, Britney y Lindsay Lohan formaban el célebre trío de celebridades que dominaba la moda y la vida nocturna en Los Ángeles.

Esta no es la primera vez que Hilton ha mostrado su apoyo a Spears, incluyendo su participación en el movimiento “Free Britney” y además de sus comentarios sobre la valentía de la artista al contar su historia.

(Foto: AFP)

Paris Hilton también mantiene viva la admiración por la música de Spears. Durante su cumpleaños número 44, por ejemplo, bailó al ritmo de “Work Bitch”, otro de los himnos de Britney.

Ahora bien, la cantante Britney Spears no pasa por un momento, tras reciente polémica en la que se le ve a la artista conduciendo de forma errática. Su familia estaría sosteniendo conversaciones para evaluar una posible intervención médica.