Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

La inseguridad no da tregua en Colombia y un exparticipante de La casa de los famosos Colombia expuso lo que le pasó recientemente.

¿Cuál fue el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que fue víctima de la delincuencia?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia que hizo la denuncia a través de sus redes sociales de lo que le pasó recientemente fue Alfredo Redes.

El influenciador compartió un video en su cuenta de Instagram en donde expuso la situación que vivió en una calle de Cartagena cuando iba a bordo de su vehículo.

Alfredo contó que iba transitando normal cuando una persona se le acercó a advertirle que supuestamente una de sus llantas estaba 'floja'. Lo que empezó a generarle dudas fue que a los pocos metros otra persona le advirtió de lo mismo.

Pendiente, Cartagena, qué están robando a los carros en el barrio ternera. Hay dos personas diciéndole a las personas que tiene la llanta floja.

Alfredo Redes mostró cómo lo querían robar en Cartagena. Canal RCN)

Alfredo Redes mostró cómo confrontó a las personas que al parecer querían robarlo

Alfredo cuenta en su video que cuando recibió las dos advertencias sobre una llanta mal en su carro, decidió orillarse en un supermercado y al bajarse uno de los sujetos se le acercó.

El influenciador asegura que, cuando vio que se le estaba acercando otra de las personas que le había advertido decidió subirse a su camioneta porque sentía que lo iba a robar.

Cuando veo me doy cuenta que es mentira y me van es a atracar, me montó en la camioneta y me fui.

¿Cómo reaccionaron los presuntos ladrones tras ser confrontados por Alfredo?

Alfredo compartió el momento en que se devolvió a encarar a los presuntos ladrones, quienes ya estaban tratando de aprovecharse de otras personas.