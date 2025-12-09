Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció lo que le pasó en Cartagena y mostró cómo confrontó a los presuntos delincuentes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alfredo Redes fue víctima de la delincuencia
El exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el susto que pasó. (Fotos Canal RCN)

La inseguridad no da tregua en Colombia y un exparticipante de La casa de los famosos Colombia expuso lo que le pasó recientemente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que fue víctima de la delincuencia?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia que hizo la denuncia a través de sus redes sociales de lo que le pasó recientemente fue Alfredo Redes.

El influenciador compartió un video en su cuenta de Instagram en donde expuso la situación que vivió en una calle de Cartagena cuando iba a bordo de su vehículo.

Alfredo contó que iba transitando normal cuando una persona se le acercó a advertirle que supuestamente una de sus llantas estaba 'floja'. Lo que empezó a generarle dudas fue que a los pocos metros otra persona le advirtió de lo mismo.

Pendiente, Cartagena, qué están robando a los carros en el barrio ternera. Hay dos personas diciéndole a las personas que tiene la llanta floja.

Alfredo Redes tiene nueva novia
Alfredo Redes mostró cómo lo querían robar en Cartagena. Canal RCN)

Artículos relacionados

Alfredo Redes mostró cómo confrontó a las personas que al parecer querían robarlo

Alfredo cuenta en su video que cuando recibió las dos advertencias sobre una llanta mal en su carro, decidió orillarse en un supermercado y al bajarse uno de los sujetos se le acercó.

El influenciador asegura que, cuando vio que se le estaba acercando otra de las personas que le había advertido decidió subirse a su camioneta porque sentía que lo iba a robar.

Cuando veo me doy cuenta que es mentira y me van es a atracar, me montó en la camioneta y me fui.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los presuntos ladrones tras ser confrontados por Alfredo?

Alfredo compartió el momento en que se devolvió a encarar a los presuntos ladrones, quienes ya estaban tratando de aprovecharse de otras personas.

¿Qué hice? Me devolví para verle la cara a esos manes, cuando veo que tenían otro carro igual diciéndole que tenía la llanta floja. No se deje engañar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015 Jessica Cediel

Jessica Cediel alarmó a sus seguidores tras aparecer en una camilla hospitalaria

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas al mostrarse en una camilla de hospital, pero luego llevó calma al hablar de su estado.

Juanes comparte emotiva imagen de su madre y Dante Juanes

Juanes recordó a su difunta madre con una emotiva foto junto a su hijo Dante

A pocos días de la muerte de su madre, Juanes rompió el silencio al compartir un emotivo recuerdo que conmovió a sus fans.

Chris Hemsworth

Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks, cinco años después de su divorcio con Miley Cyrus

Liam Hemsworth se casará por segunda vez, comprometiéndose con Gabriella Brooks, la australiana que conoció en 2019 tras su separación.

Lo más superlike

Alerta en EE. UU. por bacteria come carne en playas Salud

¿Qué se sabe de la bacteria come carne que preocupa en las playas de Estados Unidos?

La bacteria come carne causa alarma en playas de EE. UU. con casos mortales que investigan expertos.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan Viral

¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad