¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video de la modelo aviva rumores

Karina García sorprendió a sus seguidores con confesión en video y enciende todas las alarmas sobre compromiso con Altafulla.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García avivó rumores de compromiso con Altafulla
Karina García lanzó pulla a Altafulla. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y mensajes.

¿Cuál fue el video de Karina García que avivó los rumores de compromiso con Altafulla?

La modelo antioqueña en las últimas horas fue tendencia luego de publicar un video con el que encendió todas las alarmas de un posible compromiso con Altafulla.

Karina García utilizó un audio viral en TikTok que dice "Oye siri llama al chef, no tienes chef todavía", pero este lo convirtió en una nueva versión con la palabra esposo.

En el audiovisual se ve cuando la modelo antioqueña dice "Oye Siri llama a mi esposo", a lo que la supuesta IA le responde "No tienes esposo todavía", el video termina con Karina diciendo "Mmm todavía".

¿Cómo reaccionó Altafulla al video de Karina García?

Karina García se mostró segura en el video que por el momento no tiene esposo, pero pronto podría cambiar su estado sentimental.

Este video sorprendió a los seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quienes tomaron esto como una clara indirecta de la modelo paisa a su pareja, Andrés Altafulla.

Muchos empezaron a etiquetar al cantante barranquillero en los comentarios, sin embargo, hasta el momento el ganador del reality del Canal RCN solo ha dejado su 'me gusta' a la publicación.

Karina García, Andrés Altafulla
Karina García y Andrés Altafulla tendrían planes de formalizar su relación. (Foto del Canal RCN)

¿Qué reacciones dejó el video de Karina García asegurando que tendría esposo dentro de poco tiempo?

Como era de esperarse le video de Karina García provocó revuelo entre sus seguidores y muchos empezaron a preguntarle si planeaba comprometerse con Altafulla.

Andrés Altafulla, Karina García
Karina García genera controversial con video sobre matrimonio. (Foto del Canal RCN)

Asimismo, muchos expresaron su preocupación por este comentario de la influenciadora, ya que les dio a entender que no tenía pareja, no obstante, fueron más los que lo tomaron como una indiracta: "No se alarmen, es indirecta para Altafulla", "Está hablando de esposo y ¿Altafulla qué?" o "Suenan campanas de boda".

Por otra parte, muchos empezaron a cuestionar al ganador de La casa de los famosos Colombia por no haber formalizado su relación con Karina García tras salir del reality del Canal RCN.

