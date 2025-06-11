Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Juliana Calderón confirmó que Yina Calderón es mitómana? Esto dijo

Juliana Calderón reaccionó al comentario de un internauta que calificaba a Yina Calderón de mitómana y su respuesta sorprendió.

¿Juliana Calderón confirmó que Yina es mitómana? Su respuesta sorprendió a muchos
Juliana Calderón rompió el silencio sobre los señalamientos de mitomanía a Yina. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón continúa dando de qué hablar en redes sociales por su participación en el nuevo reality de República Dominicana La mansión de Luinny. Desde su llegada, ha hecho varias afirmaciones que muchos colombianos consideran falsas, al punto de llamarla “mitómana”. Ante esto, su hermana menor, Juliana Calderón, decidió responder.

¿Por qué internautas colombianos califican a Yina Calderón de mitómana?

Yina Calderón decidió continuar su camino en el mundo de los realitys tras aceptar participar en la primera temporada de La mansión de Luinny, un programa de República Dominicana transmitido las 24 horas del día, los siete días de la semana, por medio de plataformas digitales.

Yina Calderón
Yina Calderón proyecta seguridad | Foto del Canal RCN.

Durante su estadía, la polémica influenciadora ha hecho varias afirmaciones que muchos colombianos han calificado como falsas. Entre ellas, aseguró tener una gran finca, aunque poco después de salir de La casa de los famosos Colombia mencionó que su hermana Leonela ya la había vendido, al igual que otros negocios que supuestamente tendría en el país.

Sin embargo, una de las declaraciones que más revuelo causó en redes sociales fue cuando Calderón afirmó que en Colombia la conocían, junto a sus hermanas, como Las Kardashian colombianas.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón ante los señalamientos de mitómana hacia su hermana Yina?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, red social donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón recibió una pregunta relacionada con los señalamientos hacia su hermana, en la que le consultaban por qué consideraban a Yina “mitómana”.

Yina Calderón
Yina Calderón llama la atención en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Ante esto, Juliana explicó a los internautas que, en realidad, todo se trataría de una estrategia de su hermana para generar ruido en redes sociales, mantenerse vigente y atraer audiencia al reality.

"Lo que diga Yina en ese programa es pura estrategia, ustedes saben cómo ella es, ella dice eso es por generar show. Vean todo el mundo está atacadísimo, escribiendo cantidad de cosas... Eso es lo que quiere Yina, generar. Y está generando reacciones en todos ustedes para que sigan mencionando a Yina y me agrada mucho que la estén mencionando”

