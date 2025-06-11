Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila reveló con quién soñaba llegar a la final de MasterChef Celebrity

La actriz Alejandra Ávila se mostró conmovida al tener que despedir a Patricia Grisales de la cocina más importante del mundo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Algunos participantes de la décima temporada de MasterChef Celebrity.
Alejandra Ávila reveló con quien le hubiese gustado llegar a la final. Foto| Canal RCN.

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Patricia Grisales se convirtió en la siguiente participante en decirle adiós a la competencia luego de presentar una pasta a la que, según el exigente jurado, le hizo falta cocción.

¿Quiénes eran las participantes con las que Alejandra Ávila soñaba llegar a la final de MasterChef Celebrity?

Tras la salida de la reconocida actriz, Alejandra Ávila fue una de las que más se mostró conmovida, y no solo en las pantallas, pues a través de redes sociales dedicó un emotivo mensaje en el que, además de lamentar la salida de su compañera, reveló cuál era su sueño al interior del juego.

"Siempre las palabras más lindas venían de ti para apoyarme y darme mucha fuerza, sé la gran mamá y amiga que eres te amo. Nos quedamos sin la reina de la sazón pero me quedo con el mejor regalo, tu amistad", señaló la actriz en la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Alejandra Ávila tras la eliminación de Patricia Grisales de MasterChef Celebrity?

Además de manifestar lo mucho que le dolió que se convirtiera en la siguiente eliminada, Ávila no perdió la oportunidad para compartir con sus seguidores el nombre de las cocineras con las que deseaba llegar a la anhelada final de esta décima temporada.

"Mi sueño era que las 4 llegáramos a la final y hoy entre lágrimas, sabía que no se haría realidad. Una de ustedes nos dejaría", comentó Alejandra en el texto.

Cabe señalar que en este difícil reto en el que Patricia abandonó la cocina más importante del mundo, se enfrentaban ella junto a Carolina Sabino y Violeta Bergonzi, con quienes ha logrado consolidar una gran amistad que definitivamente trascendió el reality.

Alejandra Ávila en MasteChef Celebrity 2025.
Esto dijo Alejandra Ávila sobre la salida de Patricia Grisales de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Patricia Grisales fue la eliminada de MasterChef Celebrity?

En esta oportunidad, Grisales, Sabino y Bergonzi, tres mujeres que han demostrado su nivel en la cocina, se enfrentaron a un reto libre en el que cada una tuvo la posibilidad de preparar un plato con el que se sintieran confiadas y seguras, pues cualquier error resultaría definitivo en el veredicto de los chefs.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales y Michelle Rouillard en MasteChef Celebrity 2025.
Así reaccionó Alejandra Ávila tras la salida de Patricia Grisales. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, tomaron una decisión en conjunto y coincidieron en que 'Paty' era quien debía salir en esta ocasión, esto luego de presentar una pasta que, aunque estaba en su punto de sabor, no tenía el punto de cocción adecuado.

