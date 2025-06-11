Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hassam recuerda a su mamá con fotos inéditas de su juventud y un mensaje que derritió corazones

Hassam compartió fotos de su juventud junto a su madre y conmovió a miles con un mensaje lleno de amor y gratitud.

El humorista Hassam, exintegrante de ¿Qué hay pa’ dañar?, emocionó a sus seguidores con una publicación cargada de nostalgia y gratitud.

Hassam publica fotos inéditas de su juventud.
¿Qué mostró Hassam en su emotiva publicación en redes sociales?

A través de su cuenta oficial, compartió un álbum de fotografías que retratan momentos clave de su juventud, acompañado de un mensaje dedicado a su madre, quien falleció hace algunos años.

En el álbum, Hassam compartió imágenes que recorren distintas etapas de su vida: aparece junto a su madre el día de su grado escolar, durante el servicio militar, vestido como sacerdote en una representación artística, y en un teatro, con el público de fondo durante uno de sus shows.

Cada fotografía refleja no solo el paso del tiempo, sino también el vínculo profundo que mantenía con su mamá.

El mensaje que acompaña las imágenes está lleno de ternura y agradecimiento.

“Si lo logré mamita”, escribió Hassam en su publicación.

Aunque Hassam no entra en detalles, deja ver que cada logro ha sido también un homenaje silencioso a su madre, quien lo acompañó en sus primeros pasos y sueños.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al homenaje de Hassam a su mamá?

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, admiración y cariño.

Muchos internautas destacaron la forma en que el comediante honra la memoria de su mamá, reconociendo que ha logrado muchos de los sueños que alguna vez compartieron.

“Qué orgullosa debe estar tu mami”, comentó uno de los seguidores en el feed publicado por Hassam.

Por ahora, Hassam continúa compartiendo contenido con sus seguidores, pero esta publicación dejó una huella especial.

Un homenaje sincero, lleno de recuerdos y amor, que confirma que el vínculo con una madre trasciende el tiempo, el escenario y la fama.

