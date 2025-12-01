Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo

Ángela Aguilar fue criticada en redes luego de que, durante uno de sus conciertos, imitara una icónica frase de Freddie Mercury.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show?
Ángela Aguilar desata críticas por repetir famosa frase de Freddie Mercury en concierto. (Foto AFP: Romain Maurice | Jean-Claude Coutausse).

La reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la polémica luego de que, durante uno de sus más recientes conciertos de su gira ‘Libre corazón’, sorprendiera al público al recrear una recordada frase del cantante británico Freddie Mercury. Sin embargo, lo que buscaba ser un guiño artístico terminó generando una ola de críticas en redes sociales.

¿Cómo fue el momento en el que Ángela Aguilar recreó la famosa frase de Freddie Mercury?

Como parte de su gira ‘Libre corazón’, Ángela Aguilar decidió no solo interpretar sus reconocidas canciones, sino que además decidió tomar como inspiración uno de los icónicos momentos en la historia de la banda británica Queen, en la que su vocalista, Freddie Mercury, interactuaba con sus millones de fanáticos en sus presentaciones en vivo mediante su frase “¡Eee ooohhh!”.

En los videos, que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, se puede observar a la joven cantante realizando dicha interacción con su público, pero lo que parecía un guiño artístico a uno de los cantantes más recordados en la historia terminó en una ola de criticas por parte de los internautas, quienes inundaron las redes sociales con comentarios negativos hacia Aguilar.

¿Por qué causó polémica Ángela Aguilar al recrear la famosa frase de Freddie Mercury?

A raíz del llamativo momento, Internautas trajeron a colación la reciente polémica que protagonizó Ángela Aguilar en la que ganó un reconocido premio con su canción "Invítame un Café", ya que esta presenta grandes similitudes con "La Gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal.

A raíz de esto, internautas comenzaron a cuestionarla al mencionar “ahora dice que ella escribió Bohemian Rhapsody”, “Ay, no, esa mujer por qué no puede ser un poquito original”, “Ni Freddie se salvó, aguas con la biblia no vaya a ser que la haya escrito ella”, “Ay no está ya se pasó hasta a Freddie Mercury lo quiso copiar, que tipa sin personalidad”.

Sin embargo, es importante mencionar que esta frase suele ser usada por cientos de artistas para interactuar con su público, y que Ángela Aguilar no sería ni la primera, ni la última en hacerlo.

