Juliana Calderón lanza advertencia tras polémica de Yina y anuncia que viajará a República Dominicana
Juliana Calderón reaccionó con firmeza tras ver lo que ocurre con Yina en el reality y dejó claro que no se quedará quieta.
Juliana Calderón no se quedó callada. La creadora de contenido y hermana de Yina Calderón decidió pronunciarse públicamente tras conocer lo que está ocurriendo con su hermana dentro del reality “La Mansión de Luinny”.
Su mensaje, publicado en redes sociales, dejó ver preocupación, determinación y un claro llamado de atención a la producción del programa.
En el video, Juliana habló de la situación que vive Yina, quien estaría enfrentando tensiones con dos participantes.
Juliana, al ver lo que está pasando, decidió intervenir con una postura clara: no permitirá que su hermana enfrente sola lo que considera una situación delicada.
¿Qué dijo Juliana Calderón sobre lo que ocurre con Yina Calderón en “La mansión de Luinny”?
Juliana aseguró que Yina no está sola y que, aunque confía en su carácter fuerte, no dudará en viajar a República Dominicana si la situación lo requiere.
Además, pidió que se refuercen las medidas de seguridad dentro de la casa y responsabilizó directamente al productor Luinny Corporán por la integridad física de su hermana.
“Me voy para República Dominicana a esperarla”, expresó Juliana Calderón en su publicación.
¿Por qué Juliana decidió intervenir en medio de la polémica de Yina Calderón en “La mansión de Luinny”?
En su mensaje, también calificó a Chanel como una “gavillera” y advirtió que, si algo llegara a pasar, se desataría un problema serio.
La publicación rápidamente se viralizó, generando comentarios divididos entre quienes apoyan su postura y quienes consideran que podría escalar aún más la polémica.
Algunos seguidores del programa también comenzaron a cuestionar el manejo de la convivencia dentro de "La Mansión de Luinny", pidiendo mayor claridad sobre las normas de respeto entre los participantes.
Mientras tanto, Yina Calderón continúa en competencia, aunque su paso por "La Mansión de Luinny" ha estado marcado por momentos de alta tensión.
Desde su ingreso al reality, la influencer colombiana ha protagonizado varios episodios polémicos, incluyendo enfrentamientos con otras participantes como La Piry y Chanel.
Su presencia en el reality generó expectativa desde el inicio, especialmente por compartir casa con figuras como Karina García, con quien ya había coincidido en La Casa de los Famosos Colombia.