Yina Calderón hizo inesperada promesa tras su reciente espectáculo en La mansión de Luinny

Luego de su más reciente espectáculo en La mansión de Luinny, Yina Calderón sorprendió al público al hacer una inesperada promesa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón hizo una promesa que pocos esperaban en La mansión de Luinny
¿Qué prometió Yina Calderón tras su polémico espectáculo en La mansión de Luinny? (Foto Canal RCN).

Tras protagonizar un nuevo y comentado momento al interior de La mansión de Luinny, Yina Calderón sorprendió a todos con una promesa que nadie esperaba y que podría marcar un antes y un después en su participación, en caso de cumplirla.

¿Cuál fue la promesa que Yina Calderón hizo en La mansión de Luinny?

Luego de excederse con el licor dentro de La mansión de Luinny y recuperar la sobriedad, Yina Calderón se dirigió al público a través de las cámaras del lugar para expresar su arrepentimiento por lo ocurrido la noche del pasado miércoles 12 de noviembre.

Yina Calderón
Yina Calderón se pasó de copas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Recordemos que, en medio de su estado de ebriedad, la influenciadora decidió renunciar al reality y dedicarle emotivas palabras a Karina García, quien quedaría como la única colombiana en representación del país dentro del programa grabado en República Dominicana.

La promesa que Yina Calderón hizo a los televidentes fue dejar a un lado el consumo de bebidas alcohólicas y centrarse en la competencia de manera sana.

“Ahí disculparán cualquier cosita, ¿no? Les prometo que me voy a portar bien a partir de hoy”.

Ahora bien, con esta promesa, Yina Calderón buscaría demostrar a sus seguidores y al público del reality que está dispuesta a cambiar su actitud y enfocarse completamente en su proceso dentro de La mansión de Luinny.

¿Yina Calderón recibió un ultimátum en La mansión de Luinny?

Vale la pena recordar que, momentos antes de que Yina Calderón hiciera la promesa a sus seguidores de comportarse mejor en lo que queda del reality en República Dominicana, Luinny se reunió con todos para darle un ultimátum a la polémica participante, pues al parecer sería una de las más problemáticas.

Yina Calderón
Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria | Foto del Canal RCN.

Según explicó el anfitrión de la mansión, Calderón no podría probar ni una gota de alcohol o, de lo contrario, sería expulsada definitivamente del lugar: “Yina, tienes una sanción. No puedes tomar; la próxima vez que lo hagas, sales por esa puerta”, expresó.

Es decir que a Yina Calderón no le quedaría de otra que seguir las reglas del reality para continuar en él.

