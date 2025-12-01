Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cantante de K-pop se desmayó en concierto, ¿qué le ocurrió?

La cantante de K-pop se había sometido a un hábito estricto contra su salud que le habría provocado dicho desmayo.

Gisseth Beltrán García
Cantante de K-pop se desmayó
Cantante de K-pop preocupa a sus fans/Freepik

La cantante HyunA de K-pop sufrió un desmayo en pleno concierto que preocupó a sus fanáticos.

¿Cómo fue el desmayo de la cantante HyunA?

La artista estaba ofreciendo su presentación en medio del festival Waterbomb Macau 2025 en China cuando cayó al suelo mientras interpretaba su éxito musical "Bubble Pop".

Cantante de k-pop se desmaya en concierto

Sus compañeras se inmediato reaccionaron y su equipo de logística la auxilió sacándola del escenario, generando pánico en los asistentes.

La artista se 33 años estaba inconsciente y el momento que quedó registrado por los asistentes se volvió viral rápidamente en redes sociales.

¿Qué le provocó el desmayo?

La artista había confesado en repetidas entrevistas que sufre de síncopes vasovagal debido a lo mucho que se exige a nivel físico y recientemente se había sometido a una estricta dieta para verse más delgada.

Debido a lo ocurrido recordaron sus declaraciones anteriores, por lo que, dicha afección se habría repetido tras sus hábitos alimenticios.

¿Qué es el síncope vasovagal?

De acuerdo con la organización sin fines de lucro líder a nivel mundial en atención médica, educación e investigación señaló que eso provoca desmayos constantes.

"Ocurre cuando te desmayas porque el cuerpo reacciona de manera exagerada a ciertos factores desencadenantes (...) El factor que desencadena el síncope vasovagal ocasiona que la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyan abruptamente. Esto lleva a la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y tú pierdes el conocimiento por un momento", se explica.

¿Qué dijo la cantante tras su desmayo?

La artista se pronunció en sus redes sociales al respecto tranquilizando a sus seguidores sobre su estado de salud, indicando que se encuentra recuperándose y les agradeció por el cariño que le brindan todo el tiempo.

“Quería mostrarles una buena imagen, pero creo que no fui profesional. Sinceramente, no recuerdo nada de lo que pasó (...) Lo siento mucho, de verdad, porque muchos fans de Macao vinieron y pagaron por este espectáculo. De ahora en adelante, trabajaré más duro para mejorar mi condición física y seré constante", escribió.

Cantante se pronuncia tras desmayo

Por ahora, sus fanáticos esperan que pueda estar bien y los siga cautivando con sus presentaciones.

