Yina Calderón se pronunció tras las polémicas declaraciones de Alejandro Riaño: “Me duele tanto”

La influencer colombiana Yina Calderón no dejó pasar las declaraciones de Alejandro Riaño y salió al paso con una respuesta que ya da de qué hablar.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Alejandro Riaño?

Recientemente, el humorista mencionó en una entrevista los nombres de famosos que no invitaría a su programa de entrevistas, The Juanpis Live Show, asegurando que no le aportarían nada a su show.

Además, señaló que invitar a ciertas personalidades solo generaría polémica en redes sociales y que no tiene interés en ellas.

La influencer colombiana, quien aún participa en el reality La Mansión de Luinny, aprovechó las cámaras del programa para responderle al comediante.

Y aunque, una de las hermanas Calderón también se había referido al tema, la misma Yina decidió responderle contundentemente a Alejandro Riaño.

“Me enteré por muy buena fuente que el humorista, o como se llame esa cosa, Alejandro Riaño, ustedes lo conocen, anda diciendo que jamás me va a invitar a su programa”, dijo Yina Calderón.

El mensaje de Yina Calderón tras las declaraciones de Alejandro Riaño. (Foto: Canal RCN)

Seguido a esto, la influencer se mostró burlándose y simulando llanto: “Me duele tanto no ir a su programa”. Con tono sarcástico añadió: “No, pues, me muero por ir por allá… ya quisieras tener este ejemplar en tu show. Yo tampoco quiero ir por allá”, fueron las palabras de Yina.

¿Qué reacciones generaron las palabras de Yina Calderón sobre Alejandro Riaño?

Luego de las palabras de Yina Calderón, varios usuarios se pusieron del lado de la empresaria colombiana. Con humor, muchos comentaron sobre el video y la manera en que lo dijo con emojis de risa.

Otros escribieron: “Hasta Riaño se quiere pegar de Yina”; o “Era fans de ese y ya no”; “Yina siempre la rompe jaja”.

El video de la respuesta de Yina Calderón se compartió rápidamente en TikTok, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

Su participación en La Mansión de Luinny continúa generando de qué hablar, tras inconvenientes con varias de las participantes. Asimismo, Yina Calderón volvió a ser tema de conversación tras llevarse el primer lugar en la votación del reality internacional y dejar de segundas a Karina García.