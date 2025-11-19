Ex de Aida Victoria Merlano causa revuelo al ser visto con misteriosa mujer en evento público

El nombre de Juan David Tejada volvió a circular con fuerza en redes sociales.

Expareja de Aida Victoria Merlano es captado con misteriosa mujer generando una ola de especulaciones. (Fotos Freepik)

El empresario y creador de contenido, conocido como “El agropecuario”, fue captado en imágenes junto a una mujer que no ha sido identificada públicamente, lo que despertó la curiosidad de cientos de internautas.

La escena, aparentemente casual, fue suficiente para que comenzaran a surgir especulaciones sobre una nueva relación sentimental en la vida de la expareja de Aida Victoria Merlano.

¿Cuándo terminaron Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

La ruptura entre Tejada y Merlano fue confirmada hace semanas, luego de varios rumores que se intensificaron por la ausencia de publicaciones juntos y mensajes que ambos compartieron en sus redes.

Aida Victoria, en una transmisión en vivo, explicó que la separación no fue abrupta, sino el resultado de diferencias acumuladas.

Según sus palabras, intentaron salvar la relación, pero sus prioridades y estilos de vida terminaron por distanciarlos.

Por su parte, Tejada también se pronunció en redes, asegurando que la decisión fue mutua y sin conflictos mayores, aunque con el paso de los días fueron escalando el tono de sus declaraciones hasta el punto de mostrar chats y lanzarse acusaciones directas.

La aparición del empresario junto a una mujer desconocida fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si se trata de una nueva etapa sentimental.

En las imágenes se le ve al agropecuario en un evento con caballos, junto a una mujer, y ambos están vestidos con sombrero y ropa para la ocasión.

Aunque no se ha confirmado ningún vínculo amoroso, el contexto de la publicación y el lenguaje corporal captado en las imágenes alimentaron la narrativa de un posible romance.

¿Quién es la mujer que acompañó a Juan David Tejada?

La identidad de la mujer que aparece junto a Tejada en el evento ecuestre sigue siendo un misterio.

Aunque algunos usuarios han intentado rastrear pistas en redes sociales, no se ha confirmado ningún dato oficial.

Por ahora, Juan David Tejada no ha hecho declaraciones al respecto. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano continúa enfocada en sus proyectos digitales, manteniendo una presencia activa en redes y compartiendo contenido relacionado con su maternidad.