Jamaica sufrió aparatosa caída en desfile en Miss Universo: la sacaron en camilla

Miss Jamaica se cayó en plena pasarela de traje de gala en la preliminar en Miss Universo 2025.

Miss Universe 2025
Jamaica se cayó en desfile en Miss Universe 2025/Canal RCN

La candidata Gabrielle Alexis Henry, Miss Jamaica 2025, sufrió una fuerte caída en medio de su pasarela de traje de gala en la preliminar en Miss Universo 2025.

¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica en la preliminar de Miss Universo 2025?

La participante salió al escenario a realizar su respectiva pasarela con su traje de gala, donde salió luciendo un elegante atuendo de color naranja con brillos y mientras caminaba terminó cayendo al vacío tras no percatarse dónde pisaba y estar mirando al público y los jurados.

Miss Jamaica se cae en miss universo 2025

Los asistentes se asustan de inmediato y provocan sonidos de asombro y preocupación por la candidata.

La competencia continuó con normalidad y mientras salía la siguiente candidata para su pasarela los paramédicos asistieron a Miss Jamaica y se ve cuando se la llevan en una camilla.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y los fanáticos del certamen han presentado su preocupación por la candidata, pues ahsta el momento no se ha emitido algún comunicado en el que se informe sobre la salud de la participante.

¿Quién es Gabrielle Alexis Henry, Miss Jamaica 2025?

La joven es médica y activista, que según las redes sociales de Miss Universo combina la ciencia con el servicio a través de su trabajo en oftalmología y su fundación que apoya a las personas con discapacidad visual.

También es cantante y humanitaria comprometida, representando a Jamaica "con elegancia, propósito y un firme compromiso con la ampliación de la accesibilidad y el empoderamiento en todo el mundo", se lee.

Cabe destacar que, la preliminar se llevó en Tailandia en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, donde las candidatadas desfilaron sus trajes típicos, de playa y de gala, donde tuvieron la última oportunidad para convencer al jurado de ser la gran elegida para convertirse en la próxima Miss Universe.

Colombia elogiada en la preliminar de Miss Universe

Recordemos que, Vanessa Pulgarín es la gran representante de Colombia, quien deslumbró en cada una de sus pasarelas, llevándose todos los elogios con cada una de sus apariciones y sus looks, acaparando las miradas de todos y convirtiéndose en una de las favoritas para llevarse la corona.

