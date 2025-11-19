¿Yina Calderón se perfila como ganadora de La Mansión de Luinny tras quitarle el lugar a Karina?

La influencer colombiana Yina Calderón que esta participando en La Mansión de Luinny, volvió a sorprender al estar en primer lugar en las votaciones del reality internacional.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Cuáles fueron las reacciones al primer puesto de Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

En una reunión de los participantes y Luinny mostraron los resultados de la última votación del súper chat en el que dejó a todos sorprendidos al mostrar a Yina Calderón de segunda quitándole el puesto a Karina García, la cual llevaba las dos anteriores en este puesto.

Aunque con una poca diferencia entre los puntajes, por lo que generó una euforia y celebración por parte de varios de los participantes del reality.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

Y, como era de esperarse, muchos internautas no tardaron en reaccionar al ver a la empresaria en este lugar.

Entre los comentarios más destacados se leía: “No es justo, Karina debería seguir de primera. ¿Para qué votamos? Eso lo tienen arreglado, gente, ojo se los digo”.

Otros usuarios celebraron el resultado: “No me gusta ninguna de las dos, pero me da fresquito que Yina le gane a la ‘yo no fui’”.

La Mansión de Luinny podría coronar a Yina Calderón como la gran vencedora. (Foto: Canal RCN)

También hubo quienes mostraron su apoyo incondicional: “Yina la mejor. Siempre fue la primera”, “La Sayayina es la única que merece estar primera. Valió la pena esos $400”.

Artículos relacionados Gregorio Pernía Gregorio Pernía anuncia desde el hospital que su bebé está por llegar: “Me espero para nacer”

Y, finalmente, algunos comentaron desde su preferencia personal: “Aquí mi apoyo es para la que esté generando contenido, y es Gina”, haciendo referencia a que la colombiana, desde que inició este reality, ha dado mucho de qué hablar por los conflictos que ha tenido con varias participantes.

La Mansión de Luinny podría coronar a Yina Calderón como la gran vencedora. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al primer puesto en La Mansión de Luinny?

Al conocer los resultados, Yina Calderón, junto con otras cuatro participantes, comenzó a saltar y bailar de la emoción mientras coreaban la canción de ‘Las Villanas’.

El video del momento fue compartido en su cuenta de TikTok sumando miles de reacciones y allí generó una ola de apoyo por parte de su fanaticada para que se mantuviera en este lugar, pues podría ganar el reality en Republica Dominicana que está a pocos días de dar por finalizado.