¿Yina Calderón se perfila como ganadora de La Mansión de Luinny tras quitarle el lugar a Karina?

Yina Calderón sorprende al liderar votaciones en La Mansión de Luinny y desata reacciones encontradas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La influencer colombiana Yina Calderón que esta participando en La Mansión de Luinny, volvió a sorprender al estar en primer lugar en las votaciones del reality internacional.

¿Cuáles fueron las reacciones al primer puesto de Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

En una reunión de los participantes y Luinny mostraron los resultados de la última votación del súper chat en el que dejó a todos sorprendidos al mostrar a Yina Calderón de segunda quitándole el puesto a Karina García, la cual llevaba las dos anteriores en este puesto.

Aunque con una poca diferencia entre los puntajes, por lo que generó una euforia y celebración por parte de varios de los participantes del reality.

Y, como era de esperarse, muchos internautas no tardaron en reaccionar al ver a la empresaria en este lugar.

Entre los comentarios más destacados se leía: “No es justo, Karina debería seguir de primera. ¿Para qué votamos? Eso lo tienen arreglado, gente, ojo se los digo”.

Otros usuarios celebraron el resultado: “No me gusta ninguna de las dos, pero me da fresquito que Yina le gane a la ‘yo no fui’”.

También hubo quienes mostraron su apoyo incondicional: “Yina la mejor. Siempre fue la primera”, “La Sayayina es la única que merece estar primera. Valió la pena esos $400”.

Y, finalmente, algunos comentaron desde su preferencia personal: “Aquí mi apoyo es para la que esté generando contenido, y es Gina”, haciendo referencia a que la colombiana, desde que inició este reality, ha dado mucho de qué hablar por los conflictos que ha tenido con varias participantes.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al primer puesto en La Mansión de Luinny?

Al conocer los resultados, Yina Calderón, junto con otras cuatro participantes, comenzó a saltar y bailar de la emoción mientras coreaban la canción de ‘Las Villanas’.

El video del momento fue compartido en su cuenta de TikTok sumando miles de reacciones y allí generó una ola de apoyo por parte de su fanaticada para que se mantuviera en este lugar, pues podría ganar el reality en Republica Dominicana que está a pocos días de dar por finalizado.

 

