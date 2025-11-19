Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebastián Villalobos reveló cómo se enteró que a su mamá le gustaban las mujeres

Sebastián Villalobos dio a conocer cómo enfrentó a su mamá tras sospechar que a ella no le gustaban los hombres.

El influenciador Sebastián Villalobos se sinceró sobre importante conversación que tuvo con su mamá a muy temprana edad.

¿Cómo se enteró Sebastián Villalobos que a su mamá le gustaban las mujeres?

El creador de contenido cedió una entrevista al actor Juan Pablo Raba en su podcast 'Los hombres sí lloran', donde confesó cómo se dio cuenta que a su mamá no le gustaba los hombres.

Sebastián Villalobos habla sobre su mamá

Según relató tenía 11 años cuando estaba en Bucaramanga y decidió preguntarle a una tía por qué su mamá no tenía novio, a lo que ella le dijo que le preguntara directamente a su mamá y una vez se reencontró con ella no dudó en hacerlo.

"Mi mamá se queda como mirándome y empieza a correrle ese sudor como frío, empieza a llorar y me dice que sí y que realmente ella no me lo había dicho porque sentía que yo no estaba como en edad", contó.

Sebastián indicó que esa conversación fue un antes y un después en la relación de ambos donde la confianza se afianzó a un nivel bastante fuerte.

También contó que al mes le confesó que quería volver a ser mamá junto con su novia, quien él creyó que era su prima, pues así se la había presentado en su momento.

Puntualizó que fue un proceso un poco impactante para él, pero le ayudó a entender y crecer en muchos aspectos frente a los demás niños de su edad.

¿Cómo es la relación de Sebastián Villalobos con su papá?

Sebastián Villalobos aclaró que su papá estuvo con su mamá hasta que él tuvo tres años de edad y después lo veía solo los fines de semanas hasta un día antes de su sexto cumpleaños.

Sebastián Villalobos sobre sus padres

Años después él decidió buscar a su papá, quien lo recibió con los brazos abiertos y con quien logró reencontrarse y sanar muchas heridas al respecto.

Actualmente tienen una relación cordial tras haber aclarado las razones por las que los llevaron a tomar esa distancia.

Por ahora, Sebastián Villalobos se encuentra formando su propia familia con Camila Santiamaría y su hija Isla.

