Alexa Torrex revela que se enfrentará a un procedimiento médico por tercera vez: esta es la razón

Alexa Torrex, habitante de La casa de los famosos 3, rompió el silencio acerca del procedimiento médico que se realizará.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex revela que se enfrentará a un nuevo procedimiento médico: esto dijo
¿Qué procedimiento médico se realizará Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las expectativas que tienen sobre las celebridades que harán parte de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ya se conocieron el nombre de algunos participantes que harán parte del reality. Así que Alexa Torrex ha sido una de las más resonadas por parte de los internautas, quien se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida cantante y creadora de contenido.

Por su parte, Alexa hizo recientemente una confesión acerca de la nueva intervención médica que se realizará en los próximos días.

¿Cuál será el procedimiento médico que se realizará Alexa Torrex?

Recientemente, Alexa Torrex, compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un video en el que confesó que en su última rinoplastia, le arruinaron su nariz.

Alexa Torrex revela que se enfrentará a un nuevo procedimiento médico: esto dijo
Esto dijo Alexa Torrex acerca de la intervención médica que se hará. | Foto: Canal RCN

Así que expresó a través de un video que se realizará un nuevo procedimiento médico para tener un mejor aspecto en su rostro, pues expresó las siguientes palabras:

“Me dañaron mi nariz con mi última rinoplastia. Me voy a volver a operar por tercera vez. Ya la intervención es mañana y me dejaron quedarme con las pestañas y hace tres días me hice las extensiones”, añadió Alexa.

¿Cuál es la razón por la que Alexa Torrex se hará un procedimiento médico en su nariz?

Con base en estas palabras, Alexa confesó que en su pasado se ha enfrentado a varios procedimientos médicos. Sin embargo, detalló que quiere tener una mejoría con respecto a su aspecto físico y la nueva intervención que se hará en su nariz:

Alexa Torrex revela que se enfrentará a un nuevo procedimiento médico: esto dijo
¿Cómo fue elegida Alexa Torrex para ir a La casa de los famosos 3? | Foto: Canal RCN

“Sino me conocían antes de la operación, así lucía mi nariz antes. Yo voy con un otorrino y lo que hace quitarme eso. Ahora, la segunda me gustó mucho, no la critico, el problema se basa adelante que se los voy a enseñar y han sido muchos memes y críticas. Yo no quería volver a otra intervención, pues es la cuarta vez”, detalló Alexa.

Por ahora, Alexa reveló que esta será la última intervención médica que se realizará, pues está llena de expectativa para ir con la mejor actitud a La casa de los famosos Colombia 3 en el 2026.

