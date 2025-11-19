Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así Karen Sevillano narró la preliminar de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025

Karen Sevillano dio su toque único al narrar la preliminar de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025, captando la atención de sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karen Sevillano narró en su cuenta de Instagram la preliminar de Miss Universo 2025
Karen Sevillano narró la preliminar de Miss Universo 2025, destacando la excelente labor de Vanessa Pulgarín, Miss Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido caleña Karen Sevillano hizo reír a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con su particular narración de la preliminar de Miss Universo 2025, donde resaltó la destacada presentación de Vanessa Pulgarín, Miss Colombia.

¿Qué comentó Karen Sevillano sobre la preliminar de Vanessa Pulgarín en traje de playa en Miss Universo 2025?

Karen acudió a sus historias de Instagram para mostrar a sus seguidores la preliminar de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia, y compartir sus opiniones mientras las concursantes desfilaban en traje de playa y de gala.

Fiel a su característico humor y estilo, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, hizo reír a sus fans con sus comentarios mientras cada participante desfilaba y daba lo mejor de sí para conquistar al jurado y lograr un cupo de clasificación para la noche final.

Karen Sevillano narró en su cuenta de Instagram la preliminar de Miss Universo 2025
Karen Sevillano narró la preliminar de Miss Universo 2025 con su característico humor. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, cuando Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, apareció para desfilar en traje de playa, la presentadora aseguró que era “la máxima y nunca la mínima”, desatando la emoción de sus seguidores por su particular manera de narrar el certamen.

Aquí hay cuerpo tonificado. Aquí hay cintura. Mira como le queda ese bikini, mira esos oblicuos, mira esas caderas, mira ese tongoneo del cuerpo completo, mira ese bronceado perfecto y natural, porque somos Colombia, país pluriétnico", expresó.

¿Qué comentó Karen Sevillano sobre la preliminar de Vanessa Pulgarín en traje de gala en Miss Universo 2025?

Asimismo, Karen quedó deslumbrada con el vestido de gala que lució Vanessa, Miss Colombia, y destacó que los colores formaban una combinación espectacular, además de resaltar lo hermoso que se veía su cabello.

Ay Vanessa. Dios mío ese vestido como entre fucsia y naranja. Uy Vanessa estás muy linda. Ese cabello espectacular", dijo.

Karen Sevillano narró en su cuenta de Instagram la preliminar de Miss Universo 2025
Karen Sevillano quedó deslumbrada con el vestido de gala de Vanessa Pulgarín, Miss Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha sido el desempeño de Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, en Miss Universo 2025?

La antioqueña ha logrado captar la atención del público tailandés gracias a su belleza, su elegancia y sus destacadas presentaciones en cada evento del certamen. Sus atuendos, además, han sido muy elogiados por expertos y seguidores del concurso.

De igual forma, en varias páginas internacionales la han catalogado como una de las posibles ganadoras de Miss Universo 2025, señalándola como una candidata fuerte que podría traer nuevamente la corona para Colombia.

Karen Sevillano narró en su cuenta de Instagram la preliminar de Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, la noche de su coronación. (Foto: Canal RCN)
