Karen Sevillano se rinde ante Vanessa Pulgarín en Miss Universo: "No es ninguna principiante"

Luego de su primera aparición den vestido de playa, Vanessa Pulgarín acaparó la atención por la forma como se está desenvolviendo en los días de concentración de Miss Universo 2025.

Días antes de la elección y coronación, las reinas de todo el mundo tienen la oportunidad de demostrar su talento para ser elegidas hasta la final.

En efecto, Vanessa Pulgarín resuena como una de las favoritas del certamen y por eso es que la influencer Karen Sevillano apareció hablando sobre la reina paisa.

¿Qué opinó Karen Sevillano sobre Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Karen Sevillano, quien se considera una seguidora de los certámenes de belleza, especialmente Miss Universo, se refirió a Vanessa Pulgarín, tras el desfile en traje de dos piezas.

A Karen Sevillano le gustan los certámenes de belleza

De acuerdo con la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, desde que vio a Vanessa Pulgarín supo que iba a ser la victoriosa de Miss Universe Colombia, el reality.

"Vanessa Pulgarín no es ninguna principiante, Vanessa Pulgarín no es ninguna amateur (aficionada), Vanessa Pulgarín sabe lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Hace rato yo no estaba tan contenta", aseguró Sevillano.

De igual manera, la influenciadora caleña expresó que tiene un "pálpito" y es el de que Colombia podría ganar la corona de Miss Universo 2025. Esto porque justificó que Vanessa Pulgarín tiene rostro, figura, pasarela, actitud de reina y seguridad.

¿Cuándo será la elección y coronación de Miss Universo 2025?

Continúa la competencia de Miss Universo 2025, esta vez en su edición número 74 celebrada en Tailandia.

Decenas de mujeres compiten por la corona universal, la cual será entregada el próximo viernes 21 de noviembre, pero por la diferencia de horario el certamen de belleza será transmitido por el Canal RCN en la noche del jueves 20 de noviembre.

Si Vanessa Pulgarín llega a ganar la corona, sería la tercera para Colombia. Por el momento, Colombia tiene dos Miss Universo: Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.