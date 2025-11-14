Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano se rinde ante Vanessa Pulgarín en Miss Universo: "No es ninguna principiante"

Karen Sevillano se refirió al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo y reveló que tiene un "pálpito".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano, Vanessa Pulgarín
Karen Sevillano se rinde ante Vanessa Pulgarín en Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Luego de su primera aparición den vestido de playa, Vanessa Pulgarín acaparó la atención por la forma como se está desenvolviendo en los días de concentración de Miss Universo 2025.

Días antes de la elección y coronación, las reinas de todo el mundo tienen la oportunidad de demostrar su talento para ser elegidas hasta la final.

Artículos relacionados

En efecto, Vanessa Pulgarín resuena como una de las favoritas del certamen y por eso es que la influencer Karen Sevillano apareció hablando sobre la reina paisa.

¿Qué opinó Karen Sevillano sobre Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Karen Sevillano, quien se considera una seguidora de los certámenes de belleza, especialmente Miss Universo, se refirió a Vanessa Pulgarín, tras el desfile en traje de dos piezas.

Karen Sevillano
A Karen Sevillano le gustan los certámenes de belleza | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, desde que vio a Vanessa Pulgarín supo que iba a ser la victoriosa de Miss Universe Colombia, el reality.

"Vanessa Pulgarín no es ninguna principiante, Vanessa Pulgarín no es ninguna amateur (aficionada), Vanessa Pulgarín sabe lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Hace rato yo no estaba tan contenta", aseguró Sevillano.

Artículos relacionados

De igual manera, la influenciadora caleña expresó que tiene un "pálpito" y es el de que Colombia podría ganar la corona de Miss Universo 2025. Esto porque justificó que Vanessa Pulgarín tiene rostro, figura, pasarela, actitud de reina y seguridad.

¿Cuándo será la elección y coronación de Miss Universo 2025?

Continúa la competencia de Miss Universo 2025, esta vez en su edición número 74 celebrada en Tailandia.

Decenas de mujeres compiten por la corona universal, la cual será entregada el próximo viernes 21 de noviembre, pero por la diferencia de horario el certamen de belleza será transmitido por el Canal RCN en la noche del jueves 20 de noviembre.

Artículos relacionados

Si Vanessa Pulgarín llega a ganar la corona, sería la tercera para Colombia. Por el momento, Colombia tiene dos Miss Universo: Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Argolla de matrimonio. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano, así fue el romántico momento

Fernando Solórzano presumió en redes sociales que Lorena Altamirano le dijo "sí" con una romántica foto en Venecia.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra reveló escalofriante audio tras vivir experiencia paranormal en Armero

La Liendra contó que durante el proceso de edición del video, detectaron una misteriosa voz en los audios que grabaron durante el documental.

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura Aída Victoria Merlano

Así luce Aida Victoria Merlano a 4 meses del postparto: sus seguidores quedaron en shock

Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar cómo luce su cuerpo apenas 4 meses después de dar a luz y deja aparente indirecta para su ex.

Lo más superlike

Karol G se pronunció tras ausencia de Feid en los Latin Grammy Karol G

Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

Karol G se sinceró tras su noche en los Latin Grammy 2025 e hizo énfasis en la ausencia de Feid en esta noche tan importante para ella.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Tendencias de Navidad Navidad

¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio