Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín brilló en su pasarela en traje de playa

Vanessa Pulgarín cautivó en su pasarela en traje de playa en la preliminar de Miss Universo 2025.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Vanessa Pulgarín en Miss Universe
Vanessa Pulgarín en la preliminar en Miss Universe/Canal RCN

Vanessa Pulgarín deslumbró con su sorprendente pasarela en Miss Universo 2025 tras desfilar su traje de playa.

¿Cómo fue la pasarela de Vanessa Pulgarín en traje de playa en Miss Universo 2025?

La paisa se presentó en la pasarela luciendo un atuendo de color amarillo de dos piezas, con las que logró resaltar su figura.

Vanessa Pulgarín enamoró en Miss Universo

Su look lo acompañó con tacones altos, aretes grandes y largos y su pelo suelto y ondulado.

Sonriente y elegante brilló con su presentación, donde fue una de las más ovacionadas por el público.

Pasos firmes y giros impecables destacaron su pasarela, logrando hacer una aparición deslumbrante.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pasarela de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Luego de la pasarela que realizó Miss Universe Colombia en su traje de playa miles de seguidores reaccionaron en redes sociales detallando lo mucho que les gustó su aparición, tanto así que la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y su talento para modelar.

Muchos destacaron que, sin duda es de sus favoritas y le demostraron todo su apoyo en este certamen y en esta etapa tan decisiva para ella, pues en este preliminar las candidatas tienen su última oportunidad para demostrar todo su talento y enseñarles a los jurados por qué deben ser la próxima Miss Universo.

Vanessa Pulgarín en traje de playa en Miss Universe

Momentos antes Vanessa Pulgarín había realizado su aparición en traje típico, donde también se llevó todas las miradas con su atuendo, con el que hizo honor a las civilizaciones precolombianas, luciendo un atuendo totalmente de color dorado.

Por ahora, se espera que Vanessa Pulgarín siga cautivando a todos con su belleza, su carisma y su pasarela, y así se pueda llevar la tan anhelada corona de Miss Universo 2025.

No olvides que la gran final de Miss Universo 2025 se llevará a acabo este jueves 20 de noviembre en Tailandia, donde se lleva a cabo este certamen este año, y el cual será transmitido y podrás ver todos los detalles por la pantalla del Canal RCN y así no poderte de todo lo que ocurrirá en la coronación.

