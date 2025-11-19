Altafulla divierte tras video junto a la estatua de Diomedes Díaz: le recuerdan a Karina

El cantante Altafullasacó risas a miles de sus fanáticos luego de mostrarse junto a la estatua del cantante fallecido Diomedes Díaz.

¿Qué video publicó Altafulla con Diomedes Díaz?

El artista compartió a través de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, un video en el que se mostró en Valledupar al lado de la famosa estatua del gran artista vallenato Diomedes Díaz, con quien se mostró hablándole.

Según detalló a sus admiradores como saben él es muy poco de estar pidiendo consejos, pero con él decidió hacerlo, pues el gran cacique de la junta.

"Tengo un problema, me está yendo mal en el amor, imagínate, para ver si tú me tiras un detalle para ver cómo es que yo la estoy cag*ndo", le dijo.

Tras el silencio después de eso, comentó con humor que el cantante estaba aplicando la misma de él sobre si habla la embarra y si no también.

"Diome y yo estamos en las mismas", agregó en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Altafulla con la estatua de Diomedes Díaz?

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus seguidores que destacaron lo mucho que los hizo reír y cuánto les gusta el humor que tiene el artista.

Otros no dudaron en recordarle a la influenciadora Karina García, con quien sostuvo un romance tras la participación de ambos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué le recordaron a Karina García tras video con estatua de Diomedes Díaz?

Recordemos que, la paisa le decía constantemente al barranquillero que ella considera que él era el Diomedes Díaz de esta época, tanto así que en la canción que este le dedicó resumiendo lo que fue su romance en 'Un coleto como yo', dicha frase aparece en el video musical.

Además, de que él hiciera mención a que le está yendo mal en el amor luego de su ruptura hace algunos meses con la creadora de contenido, quien está en un reality en República Dominicana, 'La mansión de Luinny'.