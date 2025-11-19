Miss Universo 2025: así impactó Vanessa Pulgarín en su pasarela con traje de gala

Vanessa Pulgarín se destacó con su impactante pasarela en Miss Universo 2025 tras presumir su traje de gala.

¿Cómo fue la aparición de Vanessa Pulgarín con traje de gala en Miss Universo?

La paisa impresionó tras mostrarse en la pasarela usando un traje elegante de color rojo con dorado, con el que logró resaltar su belleza.

En su aparición se mostró usando un atuendo con abertura en una de sus piernas, ceñido de brillos, el cual acompañó con una capa de color rojo más vivo que llevaba desde sus brazos.

Su look lo acompañó con aretes grandes dorados y su pelo suelto largo en ondas.

Muy sonriente, con un paso sofisticado logró ofrecer su más elegante aparición en la competencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el traje de gala de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Luego de su presentación con traje de gala, Vanessa Pulgarín recibió diversos comentarios en redes sociales de sus fanáticos que la llenaron de elogios por su belleza e impresionante pasarela.

Muchos indicaron que se veía "perfecta", otros reiterando su belleza, carisma y elegancia, mientras que otros no tardaron en cuestionar la capa con el que acompañó su vestido, indicando que sobraba.

Cabe mencionar que, Miss Universo 2025 se está llevando a cabo este año en Tailandia, donde la gala preliminar tuvo lugar en la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

Este evento su supremamente importante para las candidatadas debido a que es la última oportunidad para destacar en escena, donde les tocó desfilar tanto en traje de playa como en vestido de gala.

No olvides que, la gran final del certamen se podrá ver a través de la pantalla del Canal RCN este jueves 20 de noviembre de 2025, desde las 8:00 p.m., donde se revelará cada detalle de la competencia que coronará a la mujer más bella de esta edición en el mundo.

Mientras tanto, la antioqueña Vanessa Pulgarín sigue dando lo mejor de ella para este certamen, en el que continuará representando a Colombia de la mejor manera, según ha destacado en varias entrevistas.