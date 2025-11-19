Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es?

Una de las modelos y presentadoras más reconocidas del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confesar la enfermedad con la que fue diagnosticada.

Además, varios de sus seguidores se han sorprendido con este acontecimiento que vivió en el pasado la presentadora, quien demostró gran valentía al momento de enterarse que enfrentaba esta condición.

¿Cuál es la enfermedad con la que fue diagnosticada la reconocida presentadora?

El nombre de la presentadora y modelo Juanita Piñeres se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una sorprendente confesión acerca de la enfermedad con la que fue diagnosticada.

Recientemente, Juanita compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 555 mil seguidores, un video en el que les confesó a sus seguidores acerca del difícil momento que atravesó en el pasado tras un grave diagnóstico de salud, mediante su pódcast llamado: ‘Mi mamá me dijo’:

“Yo fui infectada del virus del papiloma humano. La enfermedad de transmisión s3x#al más común del mundo. Se dice que 8 de 10 personas en el mundo, va a tener esta enfermedad”, agregó Juanita.

¿Cómo se enteró Juanita Piñeros que tenía una enfermedad? | Foto: Freepik

Sin duda, Juanita expresó que cuando los especialistas médicos le diagnosticaron la enfermedad, tomó los cuidados necesarios para tener una progresiva recuperación.

¿Cómo se enteró Juanita Piñeros que fue diagnosticada con la enfermedad?

En el video se refleja que la presentadora no entendía el origen de la enfermedad con la que fue diagnosticada luego de ser madre. Sin embargo, compartió emotivas palabras acerca del cuidado que se debe tener y un análisis de las personas que han padecido esta complicación en Colombia:

¿Cómo ha enfrentado la enfermedad con la que fue diagnosticada Juanita Piñeros? | Foto: Freepik

“Algo que yo ni siquiera entendí después de que tuve a mi hija y nunca supe de dónde llegó el precáncer, sino hasta que entendí lo que me había pasado. Y cuando lo entendí, hablé muchísimo con mis doctores y supe que en Colombia fallecen al día 7 mujeres de cáncer cuello uterino, fue que me atreví a hablar. Para mi el cáncer de cuello uterino viene del VPH”, señaló.

Por el momento, se evidencia que Juanita abrió de especial manera su corazón con sus seguidores acerca de cómo enfrentó esta enfermedad y ha llevado a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.