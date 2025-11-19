Catalina Gómez conmovió las redes con una sorpresa familiar para Juan Pablo Llano en su cumpleaños
Juan Pablo Llano fue homenajeado por Catalina Gómez en su cumpleaños con un mensaje que enterneció a sus seguidores.
El pasado 17 de noviembre, Juan Pablo Llano celebró su cumpleaños número 46 rodeado de su familia.
¿Cómo le celebró los cumpleaños Catalina Gómez a Juan Pablo Llano?
La presentadora Catalina Gómez, su esposa, compartió en redes sociales un emotivo video que capturó la celebración en un espacio público, donde se les ve junto a sus hijos, Violeta y Matías, cantando los cumpleaños, entregando abrazos y compartiendo un pastel.
¿Qué destacaron los internautas sobre la familia de Juan Pablo Llano y Catalina Gómez?
La escena conmovió a cientos de seguidores que destacaron la unión y calidez de la familia del actor.
La publicación se llenó rápidamente de comentarios de felicitación para Juan Pablo y que destacaban el amor genuino que logró transmitir Catalina en su publicación.
“Amor mío te deseo infinitas sonrisas e innumerables razones para tenerlas. Gracias vida por tenerte en la nuestra y gracias Dios por permitirnos disfrutarte. Adoro nuestra manada y más si está unida para celebrarte”, escribió Cata Gómez en su publicación.
Catalina y Juan Pablo forman una de las parejas más estables del entretenimiento colombiano.
Su historia comenzó hace más de veinte años, equilibrando sus carreras con la crianza de sus hijos, manteniéndose alejados de los escándalos y priorizando siempre su hogar.
Juntos han criado a Violeta y Matías en un entorno que privilegia el afecto, la comunicación y el tiempo en familia, valores que se reflejan en cada gesto compartido con sus seguidores.
La publicación del video de la celebración de cumpleaños de Juan Pablo no solo generó reacciones emotivas, sino que también reafirmó el lugar que la pareja ocupa en el corazón de sus seguidores.
Los comentarios destacaron la ternura del momento, la belleza de la familia y el ejemplo que representan para sus fans.
En su participación en MasterChef Celebrity Colombia, Juan Pablo Llano mostró una faceta distinta a la que sus seguidores están acostumbrados.
Lejos de los sets de grabación y los personajes de ficción, el actor enfrentó retos culinarios con disciplina y una actitud positiva.