Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

El pequeño Lucca juega con el maquillaje de La Segura y genera ternura y risas entre sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje
La tierna travesura de Lucca, hijo de La Segura. (Foto: Canal RCN)

Natalia Segura, conocida como La Segura, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar a su pequeño hijo jugando con su maquillaje, lo que generó una ola de comentarios hacia el pequeño Lucca.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Lucca, el bebé de La Segura, con el maquillaje de la influencer?

En una imagen que la creadora de contenido compartió en Instagram, en la que supera los 10 millones de seguidores, se ve al pequeño, de aproximadamente siete meses, jugando con sus productos de maquillaje.

La foto enterneció a los usuarios, no solo por la expresión de Lucca mientras sostiene lo que parece ser una pestaña postiza, sino porque además tenía rastros de maquillaje en su rostro, detalle que desató humor y ternura entre los seguidores de la influencer.

Artículos relacionados

La caleña acompañó la publicación con un mensaje divertido: “Ok amigas, ya desbloqueamos esa parte donde mi maquillaje son juguetes para mi hijo”, junto a emojis de risa y llanto.

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje
La tierna travesura de Lucca, hijo de La Segura. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de La Segura a la imagen de su hijo?

Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar. Además de resaltar lo adorable que luce el pequeño, varios usuarios le advirtieron entre risas que este es apenas el comienzo: “Y se pone peor, amiga”, “Adiós a los labiales”.

Artículos relacionados

Otros expresaron su apoyo: “Apenas está empezando”, “A él se le acepta todo”, “Apenas empieza su curiosidad”, “Bienvenida al club”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Y es que desde que nació el pequeño Lucca, fruto de su relación con su esposo Ignacio Balanda, ha captado la atención de la fanaticada de la influencer caleña con cada ocurrencia y etapa de crecimiento.

Recientemente, el pequeño de siente meses también se llevó todos los elogios al ser alzado por uno de los amigos de La Segura; la reacción del bebé acaparó la atención de los seguidores.

Natalia Segura contó que tres de sus amigos - Dani Duke, La Liendra y Daiky Gamboa - la visitaron, ya que se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético para mejorar su figura después de dar a luz hace pocos meses.

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje
La tierna travesura de Lucca, hijo de La Segura. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche histórica al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli en Buenos Aires, momento que la llevó al llanto por la emoción.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?