La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

Natalia Segura, conocida como La Segura, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar a su pequeño hijo jugando con su maquillaje, lo que generó una ola de comentarios hacia el pequeño Lucca.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Qué hizo Lucca, el bebé de La Segura, con el maquillaje de la influencer?

En una imagen que la creadora de contenido compartió en Instagram, en la que supera los 10 millones de seguidores, se ve al pequeño, de aproximadamente siete meses, jugando con sus productos de maquillaje.

La foto enterneció a los usuarios, no solo por la expresión de Lucca mientras sostiene lo que parece ser una pestaña postiza, sino porque además tenía rastros de maquillaje en su rostro, detalle que desató humor y ternura entre los seguidores de la influencer.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

La caleña acompañó la publicación con un mensaje divertido: “Ok amigas, ya desbloqueamos esa parte donde mi maquillaje son juguetes para mi hijo”, junto a emojis de risa y llanto.

La tierna travesura de Lucca, hijo de La Segura. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de La Segura a la imagen de su hijo?

Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar. Además de resaltar lo adorable que luce el pequeño, varios usuarios le advirtieron entre risas que este es apenas el comienzo: “Y se pone peor, amiga”, “Adiós a los labiales”.

Otros expresaron su apoyo: “Apenas está empezando”, “A él se le acepta todo”, “Apenas empieza su curiosidad”, “Bienvenida al club”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Y es que desde que nació el pequeño Lucca, fruto de su relación con su esposo Ignacio Balanda, ha captado la atención de la fanaticada de la influencer caleña con cada ocurrencia y etapa de crecimiento.

Recientemente, el pequeño de siente meses también se llevó todos los elogios al ser alzado por uno de los amigos de La Segura; la reacción del bebé acaparó la atención de los seguidores.

Natalia Segura contó que tres de sus amigos - Dani Duke, La Liendra y Daiky Gamboa - la visitaron, ya que se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético para mejorar su figura después de dar a luz hace pocos meses.