Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta como actriz: “Para mi show”

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como actriz de doblaje dándole vida a un personaje animado.

¿Qué papel tendrá Salomé Rodríguez Ospina en la producción de Netflix?

La joven de apenas 12 años participa en uno de los nuevos proyectos animados que prepara la plataforma de streaming Netflix.

La menor compartió en sus redes sociales un adelanto del proceso en cabina, donde interpreta a Mussi, un personaje central de la película animada Koati, dirigida al público infantil.

En el video, Salomé aparece grabando líneas del guion y expresando su entusiasmo por asumir este reto que representa su debut formal en el ámbito audiovisual.

En su anuncio, la joven explicó que Mussi es un personaje dulce y valiente, elementos que acompañan el desarrollo de la historia.

La película también contará con las voces de Mario Ruíz, Calle y Poché, entre otros nombres del entretenimiento digital.

Su participación llega después de varios años mostrando habilidades artísticas en redes, donde se ha destacado por su talento para el baile y por crear contenido junto a figuras del entretenimiento.

Daniela Ospina quien ha estado al pendiente del proceso de su hija, reaccionó con un ‘me gusta’ a la publicación de la cuenta oficial del film donde participa su hija, fruto de su amor con el jugador de la Selección Colombia.

¿Cómo reaccionaron las redes al debut de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina?

Por supuesto, los usuarios reaccionaron con entusiasmo al ver a la hija del ‘10’ prestar su voz para esta película.

Además de su incursión en Netflix, Salomé volvió a llamar la atención en redes por su participación en un video junto a Gabriel Coronel, esposo de su madre.

Ambos realizaron la coreografía de Chamita, el nuevo sencillo del artista venezolano. La publicación los muestra sonriendo y siguiendo el ritmo del coro, aprovechando la habilidad de Salomé en el baile.

El contenido rápidamente se transformó en tendencia y por supuesto que los usuarios en diferentes plataformas reaccionaron con alegría al ver a la hija de James junto al esposo de Daniela.