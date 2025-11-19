Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra reclama a Camilo Trujillo por excluirlo de su fiesta de cumpleaños

La Liendra sorprendió en redes al lanzar una indirecta tras no ser invitado al cumpleaños de Camilo Trujillo, reunión donde sí estuvo José Rodríguez.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
José Rodríguez y La Liendra compartieron un momento relajado tras un partido con Ignacio Baladán.
José Rodríguez y La Liendra compartieron un momento relajado tras un partido con Ignacio Baladán.

José Rodríguez compartió, a través de sus historias de Instagram, un momento de descanso en la sala de su casa junto a La Liendra.

Ambos influenciadores, que han consolidado una amistad dentro y fuera de cámaras, se encontraron después de una jornada de integración que incluyó un partido de fútbol amistoso con figuras reconocidas del entretenimiento digital, entre ellas Ignacio Baladán.

¿Qué compartió José Rodríguez y La Liendra en sus historias de Instagram?

Lo que parecía ser un encuentro normal entre amigos terminó convirtiéndose en tema de conversación por un comentario dirigido a Camilo Trujillo, excompañero de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Entre chistes, La Liendra aprovechó el espacio para soltar un mensaje que dejó a más de uno intrigado y que dejó claro que, aunque ya pasó el reality, las dinámicas entre ellos todavía generan conversación.

¿Qué pasó realmente entre La Liendra y Camilo Trujillo?

Lo que encendió la polémica fue la molestia evidente de La Liendra al recordar que Camilo Trujillo celebró su cumpleaños, e invitó a varios participantes de la temporada, incluyendo a José Rodríguez, pero dejó por fuera al creador de contenido paisa.

La Liendra reaccionó al cumpleaños de Camilo Trujillo, donde varios del reality sí fueron invitados.
La Liendra reaccionó al cumpleaños de Camilo Trujillo, donde varios del reality sí fueron invitados.

Para él, este gesto no pasó desapercibido y lo interpretó como un desplante inesperado, especialmente considerando que durante su paso por el programa hicieron parte del reconocido grupo “Los Lavaplatos”.

Este combo masculino se destacó en La casa por su afinidad, disciplina fitness y por compartir actividades de integración que mostraban una fuerte conexión entre ellos, motivo suficiente para que este lanzara una indirecta que, aunque fue dicha en tono jocoso, dejó ver que algo no le cayó del todo bien.

¿Por qué La Liendra interpretó la exclusión del cumpleaños como un desplante?

Para La Liendra, más que la invitación en sí, se trató del gesto y explicó que le sorprendió que Camilo, con quien compartió tantos momentos y decidiera no incluirlo en una reunión donde sí estuvieron varios de los amigos que conformaban el famoso grupo.

La Liendra lanzó una indirecta tras quedar por fuera del cumpleaños de Camilo Trujillo.
La Liendra lanzó una indirecta tras quedar por fuera del cumpleaños de Camilo Trujillo.

José, quien sí estuvo presente en la celebración de Trujillo, no profundizó en el tema solo se limitó a grabar el momento con La Liendra y a seguir el ambiente de humor sin involucrarse en las indirectas, dejando claro que, aunque mantiene cercanía con ambos, no tiene intención de entrar en polémicas o escoger bandos.

