¡Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara! Así han reaccionado varias celebridades

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en tendencia tras anunciar en sus redes sociales el nacimiento de su hija Emilia.

La noticia fue confirmada este miércoles 19 de noviembre mediante una emotiva publicación en la que ambas celebridades compartieron una emotiva publicación todos los detalles del trabajo de parto de su bebé.

Artículos relacionados Paola Jara Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: estas son sus primeras fotos

¿Cómo se confirmó la noticia del nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Recientemente, Jessi Uribe y Paola Jara compartieron una ráfaga de fotografías mediante sus cuentas oficial de Instagram la emotiva noticia del nacimiento de su hija Emilia. En la descripción de la publicación anunciaron las siguientes palabras:

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad.

Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, añadieron Paola y Jessi Uribe.

Así confirmaron Jessi Uribe y Paola Jara el nacimiento de Emilia. | Foto: Buen Día, Colombia

En las fotografías se evidencia que Jessi y Paola estuvieron acompañados de especialistas médicos, quienes los acompañaron en este importante momento de sus vidas.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

Aunque por el momento la pareja no quiere mostrar públicamente el rostro de su bebé recién nacida, en una de las fotografías se reflejan sus manitas y su primer muda, la cual es de color blanco y rosado.

¿Cómo han reaccionado las celebridades ante el nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara? | Foto: Canal RCN

¿Qué celebridades han reaccionado al nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Sin duda, el nacimiento de Emilia ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas y, también, por parte varias celebridades que hacen parte del entretenimiento.

Una de las primeras reacciones fue la de la hermana de Paola, María Alejandra Jara, quien fue una de las primeras en demostrar su felicidad, manifestando su felicidad por la llegada de su sobrina Emilia: “El motivo de mi felicidad”, añadió.

Así también, una de las cantantes más reconocidas en el género popular, Arelys Henao, compartió un especial mensaje tras colaborar recientemente con Paola Jara en la canción ‘Entre Tres’, no dudó en compartir su felicidad en un emotivo mensaje: “Qué emoción. La bendición más grande, Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa, los quiero”.

Otro de los cantantes que no dudaron en compartir su reacción fueron Yeison Jiménez, quien compartió la felicidad por la llegada del nacimiento de Emilia: "Alabado Dios, que todo salda muy bien. Bendiciones a esta princesa"

De igual modo, Jenny López, la prometida de Jhonny Rivera expresó con emotividad su reacción: “Felicidades y millones de bendiciones para ustedes”.

Por su parte, Luisa Fernanda W, quien se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país, también compartió su reacción al respecto, celebrando el importante momento que vive la pareja con la llegada de Emilia: “Felicitaciones”.

Desde luego, Jessi Uribe y Paola Jara no solo han celebrado el nacimiento de su hija, sino que también, compusieron una canción a su nombre, llamada: ‘Emilia’, la cual ha tenido un gran recibimiento a través de las diferentes plataformas musicales.