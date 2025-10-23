Luis Fonsi contó el angustiante momento tras el accidente de su hijo: “Mi corazón se hundió”

Luis Fonsi y su esposa, la modelo española Águeda López, compartieron con sus seguidores el difícil momento que vivieron recientemente como padres.

¿Qué le pasó al hijo menor de Luis Fonsi y Águeda López?

Su hijo menor, Rocco, sufrió un accidente que los llevó al hospital y dejó a toda la familia en medio de la preocupación.

La pareja, conocida por mantener una vida familiar discreta y alejada de los escándalos, mostró esta vez una faceta más íntima al relatar el incidente que tuvieron con su hijo.

Fue Águeda quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía desde la consulta médica acompañada del mensaje:

“Hoy fuimos nosotros a quienes trataron en el Hospital Nicklaus Children. Rocco fue con un hueso roto y mi corazón se hundió”.

Según explicó Águeda López, el pequeño Rocco sufrió una fractura que requirió atención médica inmediata.

En la imagen compartida por la modelo se le ve con un cabestrillo, lo que confirma que el accidente afectó uno de sus brazos.

La esposa del cantante también aprovechó para agradecer al equipo médico del hospital, además de destacar la atención recibida y la tranquilidad que les brindaron durante la emergencia.

A pesar del susto, la familia se mostró optimista y unida. “Con nuestros corazones llenos de gratitud”, escribió Águeda, dejando claro que Rocco ya se encuentra en recuperación y recibiendo el cariño de todos en casa.

¿Cómo enfrenta la familia de Luis Fonsi este momento?

Luis Fonsi, quien suele compartir sus logros profesionales y momentos felices con su familia, no se ha pronunciado directamente sobre el accidente, pero sí publicó en sus redes un video donde aparece junto a su hijo pequeño, disfrutando un tierno momento a bordo de un yate en medio del mar.

Luis Fonsi y Águeda López considerada como una de las parejas más estables del espectáculo. Llevan juntos desde 2010 y en este 2025 celebrarán 15 años de unión.

La pareja se casó en 2014 y tienen dos hijos: Mikaela, nacida en 2011, y Rocco, quien llegó al mundo exactamente cinco años después, en 2016.