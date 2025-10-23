Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luis Fonsi contó el angustiante momento tras el accidente de su hijo: “Mi corazón se hundió”

Águeda López, esposa de Luis Fonsi, relató el difícil momento familiar tras el accidente de su hijo Rocco.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hijo de Fonsi sufre pequeño accidente.
Hijo de Fonsi sufre accidente: “Mi corazón se hundió”. (Foto: AFP)

Luis Fonsi y su esposa, la modelo española Águeda López, compartieron con sus seguidores el difícil momento que vivieron recientemente como padres.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó al hijo menor de Luis Fonsi y Águeda López?

Su hijo menor, Rocco, sufrió un accidente que los llevó al hospital y dejó a toda la familia en medio de la preocupación.

La pareja, conocida por mantener una vida familiar discreta y alejada de los escándalos, mostró esta vez una faceta más íntima al relatar el incidente que tuvieron con su hijo.

Artículos relacionados

Fue Águeda quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía desde la consulta médica acompañada del mensaje:

“Hoy fuimos nosotros a quienes trataron en el Hospital Nicklaus Children. Rocco fue con un hueso roto y mi corazón se hundió”.

Según explicó Águeda López, el pequeño Rocco sufrió una fractura que requirió atención médica inmediata.

En la imagen compartida por la modelo se le ve con un cabestrillo, lo que confirma que el accidente afectó uno de sus brazos.

Hijo de Fonsi sufre pequeño accidente.
Hijo de Fonsi sufre accidente: “Mi corazón se hundió”. (Foto: AFP)

La esposa del cantante también aprovechó para agradecer al equipo médico del hospital, además de destacar la atención recibida y la tranquilidad que les brindaron durante la emergencia.

A pesar del susto, la familia se mostró optimista y unida. “Con nuestros corazones llenos de gratitud”, escribió Águeda, dejando claro que Rocco ya se encuentra en recuperación y recibiendo el cariño de todos en casa.

¿Cómo enfrenta la familia de Luis Fonsi este momento?

Luis Fonsi, quien suele compartir sus logros profesionales y momentos felices con su familia, no se ha pronunciado directamente sobre el accidente, pero sí publicó en sus redes un video donde aparece junto a su hijo pequeño, disfrutando un tierno momento a bordo de un yate en medio del mar.

Artículos relacionados

Luis Fonsi y Águeda López considerada como una de las parejas más estables del espectáculo. Llevan juntos desde 2010 y en este 2025 celebrarán 15 años de unión.

La pareja se casó en 2014 y tienen dos hijos: Mikaela, nacida en 2011, y Rocco, quien llegó al mundo exactamente cinco años después, en 2016.

Hijo de Fonsi sufre pequeño accidente
Hijo de Fonsi sufre accidente: “Mi corazón se hundió”. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos