Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón niega haber renunciado a su enfrentamiento con Andrea Valdiri: esto dijo

Polémica versión de Yina Calderón sobre su retiro del ring de boxeo en Stream Fighters generó controversia en las redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón desmiente rumores sobre su retiro del combate con Andrea Valdiri
Yina Calderón niega haber abandonado el enfrentamiento con Valdiri y revela detalles. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón causó revuelo en las redes sociales tras dar una polémica versión de lo que realmente sucedió, según ella, en el ring de boxeo de Stream Fighters 4 con Andrea Valdiri. Pues la influenciadora manifestó que no fue ella quien se retiró del combate como muchos piensan.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su retiro de Stream Fighters 4?

En una reciente emisión de su programa digital de chismes y escándalos, Yina Calderón habló sobre lo ocurrido en el Stream Fighters 4 y su repentino retiro tras apenas 10 segundos de combate con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

Según explicó la creadora de contenido, no fue ella quien decidió abandonar el enfrentamiento, sino que el réferi lo dio por terminado debido a un knock out técnico, ya que no alcanzó a defenderse de los ataques de la barranquillera.

Artículos relacionados

“En sí, yo no me retiro, es el juez el que termina el enfrentamiento por knock out técnico, es decir, porque yo no me estaba defendiendo. Entonces es el juez el que la detiene, quiero aclarar eso, que no soy yo, es el juez, el árbitro”, expresó Yina.

No obstante, en redes sociales comenzaron a circular clips del momento exacto en el que Yina Calderón le dice al réferi “me retiro”, lo que contradice su versión y ha generado debate entre los internautas.

¿Yina Calderón tenía planeado con antelación retirarse de su enfrentamiento con Valdiri?

Así mismo, Yina Calderón aprovechó el momento para aclarar a los internautas que ella no tenía su retiro preparado con antelación, como muchos aseguran en redes sociales, pues todo habría ocurrido de manera repentina.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.
¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Incluso destacó todo el esfuerzo que invirtió durante los últimos cuatro meses como para haber planeado no enfrentarse a Andrea Valdiri y perder todo ese trabajo.

Artículos relacionados

“Todo lo que están diciendo por ahí, que yo lo tenía planeado, es mentira. Yo me preparé, pagué un profesor, subí casi 10 kilos y ya inicié dieta para poder bajarlos rápido”.

Lo cierto es que Yina Calderón no ofreció el show que había prometido en el ring de boxeo y que esto ocasionó un sinfín de reacciones en redes sociales que continúan expandiéndose.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos