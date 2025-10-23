Yina Calderón niega haber renunciado a su enfrentamiento con Andrea Valdiri: esto dijo

Yina Calderón causó revuelo en las redes sociales tras dar una polémica versión de lo que realmente sucedió, según ella, en el ring de boxeo de Stream Fighters 4 con Andrea Valdiri. Pues la influenciadora manifestó que no fue ella quien se retiró del combate como muchos piensan.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su retiro de Stream Fighters 4?

En una reciente emisión de su programa digital de chismes y escándalos, Yina Calderón habló sobre lo ocurrido en el Stream Fighters 4 y su repentino retiro tras apenas 10 segundos de combate con Andrea Valdiri.

Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

Según explicó la creadora de contenido, no fue ella quien decidió abandonar el enfrentamiento, sino que el réferi lo dio por terminado debido a un knock out técnico, ya que no alcanzó a defenderse de los ataques de la barranquillera.

“En sí, yo no me retiro, es el juez el que termina el enfrentamiento por knock out técnico, es decir, porque yo no me estaba defendiendo. Entonces es el juez el que la detiene, quiero aclarar eso, que no soy yo, es el juez, el árbitro”, expresó Yina.

No obstante, en redes sociales comenzaron a circular clips del momento exacto en el que Yina Calderón le dice al réferi “me retiro”, lo que contradice su versión y ha generado debate entre los internautas.

¿Yina Calderón tenía planeado con antelación retirarse de su enfrentamiento con Valdiri?

Así mismo, Yina Calderón aprovechó el momento para aclarar a los internautas que ella no tenía su retiro preparado con antelación, como muchos aseguran en redes sociales, pues todo habría ocurrido de manera repentina.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Incluso destacó todo el esfuerzo que invirtió durante los últimos cuatro meses como para haber planeado no enfrentarse a Andrea Valdiri y perder todo ese trabajo.

“Todo lo que están diciendo por ahí, que yo lo tenía planeado, es mentira. Yo me preparé, pagué un profesor, subí casi 10 kilos y ya inicié dieta para poder bajarlos rápido”.

Lo cierto es que Yina Calderón no ofreció el show que había prometido en el ring de boxeo y que esto ocasionó un sinfín de reacciones en redes sociales que continúan expandiéndose.