Expareja de Aida Victoria habría cuestionado a Juan David Tejada: “caballero hasta la muerte”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúan acaparando la atención en redes sociales a raíz de la reciente polémica que protagonizan por la manutención de su pequeño hijo. A la conversación se habría sumado Lumar Alonso, expareja de la influenciadora, quien habría cuestionado la actitud del empresario.

¿Por qué inició la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Vale la pena recordar que la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada inició poco después de que la influenciadora asegurara por medio de sus redes sociales que ella estaba sacando adelante a su hijo completamente sola, sin ayuda de su padre.

Juan David Tejada no se guardó nada y explicó por qué Aida Victoria es “falsa”. (Foto Canal RCN).

Esta afirmación generó una fuerte reacción por parte de Juan David Tejada, quien no dudó en usar su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para desmentir a la influenciadora.

Sin embargo, lejos de poner fin al tema, este fue escalando a tal punto en que el empresario compartió un extenso video dividido en dos partes en donde enumeró diversos temas a tratar, entre esas afirmaciones sobre la salud mental de Aida, y, según él, su falso discurso sobre el empoderamiento femenino.

Juan David Tejada lanza fuerte señalamiento contra Aida Victoria y desata polémica. (Foto Canal RCN).

Incluso, Tejada confesó que sí había llegado a reaccionar de manera agresiva ante algunas situaciones, justificando su actuar al afirmar que era a raíz del comportamiento de Aida, y generando una ola de reacciones en su contra.

¿Cómo reaccionó Lumar Alonso, expareja de Aida Victoria Merlano, a la polémica con Juan David Tejada?

A raíz de todos los detalles que han sido expuestos a la opinión pública por medio de sus respectivas redes sociales, Lumar Alonso habría decidido sumarse a la polémica con un curioso video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

En el clip se observa al hombre a bordo de su automóvil mientras conduce por la ciudad, y de fondo suena un corto fragmento de la canción El caballero, del cantante vallenato Peter Manjarrés, en el que se escucha la frase: “Ay, caballero hasta la muerte, y muy decente”.

Este fragmento fue interpretado por muchos internautas como una indirecta hacia Juan David Tejada por la actitud que ha tomado frente a la polémica con Aida Victoria Merlano.