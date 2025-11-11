Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Reconocida actriz ha acaparado la atención a través de las redes sociales tras confirmar públicamente su ruptura con su expareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció
¿Quién es la famosa actriz que confirmó su ruptura? | Fotos Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse públicamente la ruptura de una reconocida pareja que hace parte del mundo del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa actriz que confirmó la ruptura con su expareja?

El nombre de Angélica Vale se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras confirmar públicamente que está en proceso de divorcio con su expareja Otto Padrón.

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció
Angélica Vale confirmó su ruptura con su expareja. | AFP: Michael Tran

La noticia de la separación de Angélica Vale fue revelada hace pocas horas luego de que revelara en el programa de ‘La Vale Show Live’ que está en proceso de separación con su expareja, pues sin saber todo lo que ocurría en su vida personal, confirmó las siguientes palabras:

“Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy separada, ya no vivimos juntos. Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, cenando con él, en familia, y con unos amigos. Así me llegó la noticia”, añadió Angélica Vale.

Artículos relacionados

Sin duda, estas palabras dejaron una gran preocupación por parte de varios internautas, quienes no tardaron en expresarse tras varios rumores en que la expareja estaba atravesando por un complicado momento.

Artículos relacionados

Desde luego, Angélica demostró que, en medio de estar en una ruptura, celebró con orgullo sus 50 años durante su transmisión en el programa. Así también, demostró que se enfocará en sus proyectos a nivel profesional y en sacar adelante a sus hijos, los cuales tiene con Otto Padrón.

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció
¿Cómo confirmó Angélica Vale su ruptura? | AFP: Michael Tran

¿Quién es y a qué se dedica Otto Padrón, expareja de Angélica Vale?

Es clave mencionar que Angélica Vale no solo se ha destacado en ser una reconocida actriz, comediante e imitadora mexicana, sino que también, acaparó en los últimos años por sostener una relación sentimental por más de catorce años con Otto Padrón.

Por esta razón, varios internautas se han preguntado a lo que se dedica Otto Padrón, quien estudió ciencias en comunicaciones y economía en Miami. En el pasado trabajó en el ejército estadounidense y, posteriormente, inició una importante etapa en los medios de comunicación internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Martin Garrix encendió las alarmas tras ser operado de urgencia en México Talento internacional

Preocupación por Martin Garrix: el DJ fue operado de emergencia en México

Martin Garrix sorprende a sus fans tras ser sometido a una cirugía de emergencia durante su paso por México.

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

En las últimas horas, Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, confirmó la detención de Jorge Figueroa.

¿Qué le reclamó Ángela Aguilar a Christian Nodal en pleno show en Estados Unidos? Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lanzó reclamo a Christian Nodal en pleno show en vivo en Estados Unidos

Ángela Aguilar habría evidenciado su molestia con Christian Nodal por no estar presente en sus conciertos en EE. UU.

Lo más superlike

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Raúl Ocampo conmovió a televidentes y compañeros de MasterChef Celebrity con sus palabras de despedida tras quedar eliminado.

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes