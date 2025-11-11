Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

En las últimas horas, miles de internautas han acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse públicamente la ruptura de una reconocida pareja que hace parte del mundo del entretenimiento.

¿Quién es la famosa actriz que confirmó la ruptura con su expareja?

El nombre de Angélica Vale se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras confirmar públicamente que está en proceso de divorcio con su expareja Otto Padrón.

Angélica Vale confirmó su ruptura con su expareja. | AFP: Michael Tran

La noticia de la separación de Angélica Vale fue revelada hace pocas horas luego de que revelara en el programa de ‘La Vale Show Live’ que está en proceso de separación con su expareja, pues sin saber todo lo que ocurría en su vida personal, confirmó las siguientes palabras:

“Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy separada, ya no vivimos juntos. Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, cenando con él, en familia, y con unos amigos. Así me llegó la noticia”, añadió Angélica Vale.

Sin duda, estas palabras dejaron una gran preocupación por parte de varios internautas, quienes no tardaron en expresarse tras varios rumores en que la expareja estaba atravesando por un complicado momento.

Desde luego, Angélica demostró que, en medio de estar en una ruptura, celebró con orgullo sus 50 años durante su transmisión en el programa. Así también, demostró que se enfocará en sus proyectos a nivel profesional y en sacar adelante a sus hijos, los cuales tiene con Otto Padrón.

¿Cómo confirmó Angélica Vale su ruptura? | AFP: Michael Tran

¿Quién es y a qué se dedica Otto Padrón, expareja de Angélica Vale?

Es clave mencionar que Angélica Vale no solo se ha destacado en ser una reconocida actriz, comediante e imitadora mexicana, sino que también, acaparó en los últimos años por sostener una relación sentimental por más de catorce años con Otto Padrón.

Por esta razón, varios internautas se han preguntado a lo que se dedica Otto Padrón, quien estudió ciencias en comunicaciones y economía en Miami. En el pasado trabajó en el ejército estadounidense y, posteriormente, inició una importante etapa en los medios de comunicación internacional.