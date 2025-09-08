Sale a la luz la última publicación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas juntos

La actriz Paola Rey y el actor Juan Carlos Vargas anunciaron y confirmaron su separación en la noche del 8 de agosto con un comunicado en redes sociales.

La noticia de la separación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas ha tomado por sorpresa ha muchos internautas en redes sociales, quienes creían que la pareja de actores era una de las más sólidas de la farándula nacional.

En medio de todo el revuelo que ha causado la noticia del divorcio de Paola Rey y Juan Carlos Vargas han salido muchas dudas y cuestionamientos, ya que la pareja en su comunicado reveló que se habían separado exactamente hace más de dos años.

Esta revelación tiene a sus seguidores con preguntas, ya que aunque no publicaban contenido juntos, el actor acompañó a Paola Rey en la final de MasterChef Celebrity 2024 en donde ella fue la ganadora.

Aunque en ese entonces se supone por la fecha que ya estaban separados, Juan Carlos Vargas decidió acompañó a la actriz, a sus hijos y a sus suegros en este importante momento y hasta en cámara se mostró feliz por la victoria de Paola.

Juan Carlos Vargas acompañó a Paola Rey en final de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Precisamente, salió a la luz que la fue al parecer la última publicación compartida por la actriz antes de su separación, esto fue una foto de una portada de revista que protagonizaron a principios de 2023.

Esta publicación está en la cuenta de Instagram de Paola Rey y fue hecha en febrero 10 de ese año, y allí en el pie de foto de la publicación la actriz le expresaba su cariño al actor e invitaba a sus seguidores a conocer detalles de su historia de amor tras más de 15 años juntos.

Los invito a leer la última edición de la revista Activa, van a poder conocer un poco mas de nuestra relación en este lindo artículo.

Algo curioso de aquella portada fue su titular, ya que en este hacía referencia a que el matrimonio de Paola y Juan Carlos había superado diferentes obstáculos y pruebas.

Paola y Juan Carlos, el amor que todo lo puede, dice la portada.

¿Cómo confirmaron Paola Rey y Juan Carlos Vargas su separación

Paola Rey y Juan Carlos Vargas compartieron un comunicado en el que confirmaron que por decisión de mutuo acuerdo habían decidido separarse aproximadamente dos años y medio atrás.

La expareja expresó que venían desde entonces atravesando todo un proceso de transformación en el que tenían como prioridad el respeto, cariño y compromiso con sus dos hijos.

Aunque ya no compartimos la vida en pareja seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, estabilidad y felicidad.

Cabe resaltar que, Paola y Juan Carlos iniciaron su relación en 2007 cuando compartieron set de grabación, tras tres años de relación la pareja llegó al altar en 2010 en donde se casaron en una boda religiosa.