Sara Corrales revela el ritual que hizo con su esposo para recibir a su bebé

La actriz colombiana Sara Corrales ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada etapa de su embarazo desde que anunció la noticia. En medio de esa cercanía con sus fans, recientemente reveló el especial ritual que realizó junto a su esposo para dar la bienvenida a su hija Mila, quien está por nacer.

¿Cuál fue el ritual que realizó Sara Corrales junto a su esposo para recibir a su hija Mila?

A través de su cuenta de Instagram, especialmente en sus historias, la modelo y actriz Sara Corrales compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su esposo, Damián Pasquini, en un recinto sagrado, donde realizaron un ritual de bienvenida por el próximo nacimiento de su hija, Mila.

Sara Corrales mostró a sus fans el ritual que realizó junto a su esposo para recibir el naciemiento de Mila. (Foto: Valerie Macon/AFP)

En las imágenes se les ve abrazados, en un ambiente íntimo y espiritual, rodeados de una mesa decorada con flores, esencias y velas que acompañaron este significativo momento previo a la llegada de su bebé.

Hoy hicimos un despacho espiritual: una ofrenda simbólica de gratitud y amor por la vida que llega. Nos reunimos a orar, agradecer y darle la bienvenida a Mila con los mejores deseos", escribió.

Según la modelo, este tipo de ritual no es malo, sino más bien una tradición ancestral, por lo que decidió compartir con sus fans cómo debe realizarse.

¿Cómo se realiza el ritual ancestral para darle la bienvenida a un bebé como lo hizo Sara Corrales?

La actriz de 40 años explicó que la manera correcta de realizar este ritual ancestral “es preparar una mesa con elementos naturales como flores, semillas, alimentos, aromas y objetos que representan gratitud, intención y buenos deseos”.

Según detalló, a través de esta ofrenda simbólica se busca atraer para el bebé que viene en camino salud, protección, amor, unión familiar y alegría en su nueva etapa de vida.

Asimismo, la paisa aclaró a sus seguidores que no se trata de un acto religioso ni esotérico, sino de una práctica ancestral, común en algunas culturas andinas, cargada de significado y tradición.

Sara Corrales enfatizó que el ritual que realizó junto a su esposo no es religioso ni esotérico, sino ancestral. (Foto: Gustavo Caballero/Getty Images /AFP)

¿Cuándo nacerá la bebé de Sara Corrales?

Según lo que ha compartido en los medios y en sus redes sociales, la bebé de Sara Corrales y su esposo podría estar programada para nacer en mayo de 2026, cuando la actriz se encuentra ya en el segundo trimestre de su embarazo.

Aunque no se ha dado una fecha exacta de parto, ese mes ha sido mencionado como el estimado para la llegada de su primera hija, Mila, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, que la han acompañado en su dulce espera.