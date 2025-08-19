Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Damián Pasquini, el exitoso empresario que se casó con Sara Corrales?

Sara Corrales compartió su emocionante noticia de su matrimonio con Damián Pasquini. Te contamos detalles del esposo.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Él es el nuevo esposo de Sara Corrales
Él es Damián Pasquini, nuevo esposo de Sara Corrales | Foto AFP/ Gustavo Caballero

Sara Corrales compartió la emocionante noticia de su matrimonio. Te contamos aquí todos los detalles sobre el nuevo esposo de la actriz.

¿Quién es el nuevo esposo de Sara Corrales?

Luego de 10 meses de compromiso, el empresario argentino Damián Pasquini oficializó su boda con Sara Corrales. En principio, se casaron por lo civil en la civil el pasado 14 de agosto en Medellín.

Recordemos que la pareja se conoció en México, país donde él reside desde hace 19 años. Damián Pasquini tiene 43 años, es un reconocido empresario y socio de dos compañías. Primero, es socio director de GrupoMap, una empresa de Marketing Promocional con 43 años de experiencia. También, es socio y CEO de Azzgency Latam, una consultora especializada en Amazon.

A través de redes sociales, comparte distintos detalles de su vida como viajes, estilo de vida, y muchos más sucesos.

¿Cómo se conocieron Sara Corrales y Damián Pasquini?

Durante una entrevista con la revista People en español, se contó la manera en cómo se conocieron. En principio, Sara fue quien tuvo la iniciativa para comenzar a relacionarse.

“Yo creo que el primer paso lo dio ella porque ella fue la que me escribió. Pero nos compartieron los WhatsApp por amigos que decían que nos teníamos que conocer (…) Ese día salimos a cenar y desde ese día prácticamente que empezó todo ahí. Desde la cena número 1 ya hablábamos de casarnos”.

Él es el nuevo esposo de Sara Corrales
Él es Damián Pasquini, nuevo esposo de Sara Corrales.

¿Cómo fue la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini?

A través de redes sociales, la actriz ha compartido distintos momentos de esa fecha tan especial. Uno de los momentos más importante fue cuando expresaron sus votos y declararon su amor.

“Sentí tu mirada, me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, comentó Damián.

Por su parte, Corrales aseguró que este ha sido uno de los momentos más especiales de su vida y confesó: “Prometo que tus brazos seguirán siendo mi refugio favorito; y aunque me quede dormida en las películas a los cinco minutos, no hay lugar en el que prefiera descansar que en tu pecho”.

